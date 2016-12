Savukārt paši būvnieki sola ņemt vērā „konstruktīvus priekšlikumus”, lai jaunā celtne nebojātu pilsētvidi.Lancmanis laikrakstā „Zemgales Ziņas” raksta: „Jelgavas pilsētu pēdējo simts gadu laikā piemeklēja nesaudzīgākā katastrofa tās garajā vēsturē. 1944. gada jūlijā kara liesmās gandrīz pilnīgi gāja bojā senā Kurzemes hercogistes galvaspilsēta, kuras apbūve bija veidojusies četru gadsimtu laikā. Tomēr no pelniem izdevās atdzimt vairākām baznīcām, kuru smailes atkal iezīmē pilsētas panorāmu, bet pats galvenais – tika atjaunota Frančesko Bartolomeo Rastrelli celtā Jelgavas pils, Latvijas lielākā vēsturiskā ēka. Izpostītās un pēckara laika prozaiskās apbūves malā tā dominē pār Zemgales līdzenuma ainavu, un skats no Lielupes labā krasta joprojām rāda šo ēku diženu un pārsteidzošu. (..)Tā tas ir bijis līdz šim brīdim. Tagad mūsu acu priekšā iezīmējas iespēja nākt citai katastrofai un citam monumentam, kas grib sacensties ar Jelgavas pili. Tas ir lielveikals – mūsdienu patērēšanas sabiedrības templis. Diagonālā skatā no Lielupes pretējā krasta uz pili gatavojas raudzīties veikals – noliktava „Depo”, bet pilij nāktos skatīties uz veikalu. Pats galvenais – uz šo veikalu nāktos skatīties visiem pilsētas viesiem, Jelgavas iedzīvotājiem, kas Lielupes atjaunotos krastus grib izmantot atpūtai, atrodoties atslābinošā, harmonizētā, cilvēka mērogam atbilstošā vidē, kur neielaužas komercijas steiga un kņada. Jebkurā citā vietā šī iecerētā jaunceltne būtu saucama par derīgu, ērtu, praktisku, un tās arhitektūra varbūt pat būtu uzslavējama. Jebkurā citā vietā, tikai ne šajā”.Rundāles pils direktors jaunā lielveikala atrašanos Lielupes krastā dēvē par „aukstasinīgu kultūrvides kropļošanu un vēstures simbolu degradēšanu”: „Vienas ēkas rada katastrofu, tām sabrūkot, bet citas var kļūt par katastrofu, tās uzceļot. Jelgavas „Depo” draud izvērsties par simbolu agresīvam biznesa uzvaras gājienam, prakticismam, kas Lielupes krastā, vietā, kura ir kā radīta pilsētas rekreācijas zonai, vēlas ielikt gigantisku industriālu būvķermeni. Turklāt nav nozīmes ēkas labākam vai sliktākam arhitektoniskajam izveidojumam, visu izšķir mērogs, objekta industriālā aura, galējā nesaderība ar Lielupes krasta ainaviskajām vērtībām. Iebraucot un izbraucot no pilsētas, turpmāk uzmanību piesaistīs ne Jelgavas pils sarkanā fasāde, bet sarkani milzu burti „DEPO” tilta otrā pusē”.Vienlaikus arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (VKPAI) izplatījusi paziņojumu, kurā teikts: „VKPAI uzskata, ka izvēlētā novietne lielveikalam Jelgavā ir nepiemērota, jo no pilsētas plānošanas viedokļa tā ir vērtīga teritorija, kas atrodas unikāla kultūras pieminekļa tuvumā”.Portāls Kasjauns.lv jau rakstīja, ka Jelgavā ieplānots būvēt lielveikalu „Depo” pļavā pie Lielupes. Jelgavnieki sociālajos tīklos pošas grupās, kuras ir pret šo ieceri, taču jāatzīmē, ka ļaudis savu nepatiku pauž vien rakstiski internetā, jo uz reālu rīcību, šķiet, saņemties nespēj.