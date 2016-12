Nekas lētāks nekļūs jeb - kas mūs sagaida 2017. gadā. Nodokļi, pabalsti, tarifi

Lielāka minimālā alga

Pieaugs ģimenes valsts pabalsts

Krājiet čekus par bērnu pulciņiem

Aug īpašuma nodoklis

Mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas

Stingrāki noteikumi bezdarbniekiem

Mainās ceļa nodoklis

Ja auto reģistrēts ārvalstī

OCTA skaidrā naudā

Alimentu parādniekiem apturēs tiesības

Dārgāka gāze

Ierobežo skaidras naudas darījumus

Tiesu pavēstes sūtīs parastās vēstulēs

Valstij naidīgus skolotājus varēs atlaist

Jāmaina mednieka apliecības

Obligāti jāčipo visi suņi

Par desmit eiro palielināta minimālā alga – līdz 380 eiro. Tomēr vienlaikus samazināts ar nodokļiem neapliekamais minimums – no pašreizējiem 75 eiro uz 60 eiro. Piemēram, ja šogad bija 400 eiro liela bruto alga un uz rokas 292,91 eiro, tad tagad būs 289,46 eiro. Ja "uz papīra" ir tikai minimālā alga, "uz rokas" būs nevis 10 eiro, bet gan tikai 3,44 eiro vairāk (tagadējo 272,24 eiro vietā 275,68 eiro). Te jāpiemin, ka pakāpeniski līdz 2020. gadam par 20 eiro gadā tiks samazināts ar nodokļiem neapliekamais minimums, līdz pēc četriem gadiem ar nodokļiem apliks visu algu, ja tā būs lielāka par 1000 eiro.Pieaugs ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem no 34,14 eiro līdz 50,07 eiro. Pieaugs arī atsevišķi pabalsti, piemēram, ar 1. aprīli tiks dubultota minimālā apgādnieka zaudējuma pensija līdz 92,50 eiro (bērniem līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai) un līdz 111 eiro (bērniem no 7 gadu vecuma), pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu līdz 95 eiro (līdz bērna 7 gadiem) un 114 eiro (no bērna 7 gadu vecuma). Vēl svarīgi zināt –kā apgādājamo iespējams reģistrēt arī nestrādājošu pieaugušo, kura apgādībā ir bērns ar invaliditāti.Vecākiem dota iespēja atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu no summām, kas samaksātas par bērnu interešu izglītību, piemēram, mūzikas, deju vai sporta nodarbībām. Maksimālā summa, ko varēs atgūt par izglītību (tostarp interešu izglītības apgūšanu) un ārstnieciskajiem pakalpojumiem par vienu bērnu – 215 eiro gadā.Nodokļu pārmaksu 23% apmērā varēs atgūt 2017. gadā, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu. Tas nozīmē, ka 2016. gadā izsniegtie čeki un citi attaisnojuma un pamatojuma dokumenti, kas attiecas uz interešu izglītību, ir jāsaglabā, lai, pienākot termiņam, varētu pievienot gada ienākumu deklarācijai.Pieaugs kadastrālā vērtība un līdz ar to arī nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN). Turpmāk kadastrālā vērtība tiks noteikta 85% apmērā no īpašuma tirgus vērtības. Jauno NĪN pašvaldības iedzīvotājiem aprēķinās līdz 15. februārim.Piemēram, ja īpašumā nebūs deklarēts neviens, NĪN vairs nebūs 0,2–06,% apmērā no kadastrālās vērtības, bet gan 1,5% apmērā. Tāpat lielāks nodoklis būs jāmaksā tiem, kuri dzīvo par kultūras pieminekļiem atzītās ēkās vai daudzdzīvokļu namos, kuri Zemesgrāmatā nav sadalīti dzīvokļu īpašumos un kuros uz vienu cilvēku ir vairāk par 40 kvadrātmetriem apdzīvojamās platības.Vairākas pašvaldības noteikušas NĪN atlaidi invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem un citām kategorijām. Tāpēc būtu laikus jāinteresējas savā vietvarā, kādas izmaiņas NĪN nomaksā jūs gaida. Tomēr daudziem NĪN pieaugums varētu pieaugt būtiski – no pārdesmit procentiem līdz pat pāris reizēm.Pēdējās decembra dienās Saeima tomēr mainīja mikrouzņēmumu nodokli, un tas vairs nebūs 5% no apgrozījuma plus obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par katru darbinieku, bet gan uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 7000 eiro gadā – 12% no apgrozījuma, kam vairāk – 15 procenti.Tomēr jau ap 2000 mikrouzņēmumu pasteigušies pasludināt darbības izbeigšanu. Mikrouzņēmuma statusu var atjaunot, uzrakstot iesniegumu brīvā formā Valsts ieņēmumu dienestam līdz 31. janvārim.Spēkā stājas stingrāki noteikumi bezdarbnieka pabalsta saņemšanā – būs nepieciešams ilgāks laiks, par kuru veiktas sociālās iemaksas. Iepriekš 12 mēnešu periodā minimālais strādāšanas termiņš bija deviņi mēneši, turpmāk 16 mēnešu periodā būs nepieciešami vismaz 12 nostrādāti mēneši, lai varētu pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu.Turpmāk automašīnām, kas tiks reģistrētas 2017. gadā un būs jaunākas par 2009. gadu (ieskaitot), ceļa nodokļa apmēru noteiks pēc oglekļa dioksīda izmešu daudzuma. Tādējādi nodoklis būs no nulles līdz pat 756 eiro. Papildus transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmei noteikta 300 eiro likme vieglajiem auto, kam motora tilpums ir lielāks par 3500 kubikcentimetriem.Toties lauksaimniekiem ceļa nodoklis par auto būs jāmaksā 25% apmērā līdzšinējo 50% vietā, ievērojot noteiktus nosacījumus.Īpašniekiem, kas savu auto reģistrējuši Lietuvā vai citās ārvalstīs, tas kļūs ļoti neizdevīgi. Par ārzemēs reģistrēta automobiļa izmantošanu satiksmē turpmāk būs jāmaksā atbilstoši izmantošanas laika posmam: par dienu – 10 eiro; par mēnesi – 250 eiro; par sešiem mēnešiem – 600 eiro; par gadu – 1000 eiro. Tas neattieksies uz dienesta vai darba pienākumu veikšanu.No 1. janvāra OCTA atlīdzību, ja apdrošinātais to vēlēsies saņemt skaidrā naudā, izmaksās 70% apmērā no apdrošinātāja aprēķinātās summas līdzšinējo 100% vietā. Likuma autori skaidro, ka tas nepieciešams, lai samazinātu tīšu un apzinātu komersanta izvairīšanos no nodokļu nomaksas, veicot bojātā auto remontu. Tāpat kā līdz šim pilnā apmērā apdrošināšanas atlīdzību izmaksās bezskaidras naudas veidā.Vecākiem, kas nenodrošina saviem bērniem minimālo uzturlīdzekļu apjomu, varēs liegt izmantot transportlīdzekļu un kuģu vadīšanas tiesības. Liegumu varēs piemērot gadījumos, kad bērnam uzturlīdzekļus izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda un parādnieks nav noslēdzis vienošanos par kārtību, kādā viņš veic maksājumus.Tāpat liegumu varēs piemērot, ja parādnieks nebūs veicis maksājumus trīs mēnešus pēc kārtas. Izņēmums būs invalīdi vai personas, kuras pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā pusgadu gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.Liegumu nepiemēros gadījumos, kad tas varētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgo personu vai citu viņa aprūpē esošu bērnu interesēm. Aplēses liecina, ka šāds liegums draud aptuveni 25% parādnieku. Likumprojekts galīgajā lasījumā gan vēl jāizskata Saeimā. Paredzēts, ka tas stāsies spēkā 1. februārī.No 1. janvāra pieaugs dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām, liecina "Latvijas gāzes" informācija. Ja patēriņš ir līdz 500 kubikmetru gadā, tarifs būs 0,69 eiro par kubikmetru (ieskaitot akcīzes un pievienotās vērtības nodokli) – par 3% vairāk nekā pašreiz. Ar patēriņu no 500 līdz 25 000 kubikmetru gadā tarifs pieaugs par 8,1 procentu.Tā kā spēkā stājas grozījumi likumā, kas paredz paaugstinātu dabas resursu nodokļu likmi ūdenim, nav izslēgts, ka daļai mājsaimniecību šīs izmaksas varētu pieaugt vidēji par 0,15 eiro mēnesī jeb 2,10 eiro gadā. Rīgas ūdens gan vēl nesola paaugstināt tarifus, bet neizslēdz, ka nākotnē tie varētu pieaugt. Vienviet jau paziņots par tarifu pieaugumu (piemēram, Aizputē plānots divkāršot tarifu par kanalizāciju, bet par ūdensapgādi atstāt nemainīgu), citviet tarifi pazemināsies, jo uzlabosies infrastruktūra (piemēram, Pastendē samazināsies par 20 procentiem).Lai samazinātu iespēju veikt krāpnieciskus darījumus un nepieļautu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, stājas spēkā ierobežojums.No 1. janvāra darījumus skaidrā naudā, ja summa pārsniegs 7200 eiro, nedrīkst veikt fiziskas personas, no kurām neviena nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs. Piemēram, brālis savai māsai (neviens no viņiem nav uzņēmējs) vēlas aizdot 7500 eiro auto iegādei. Atbilstoši likumam skaidrā naudā drīkst aizdot 7200 eiro, bet atlikušie 300 eiro būs jāpārskaita bezskaidras naudas norēķinu veidā.Izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, fiziskas personas arī turpmāk drīkstēs savstarpēji norēķināties par jebkuru summu.Tiesas pavēstes nosūtīšana ierakstītā pasta sūtījumā vairs nebūs standarta prakse. Atteikšanās no ierakstītu sūtījumu izmantošanas un plašāka elektroniskās saziņas izmantošana paredzēta kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvo pārkāpumu lietās. Tiesas pavēstes personām tiks nosūtītas vienkāršā pasta sūtījumā, pavēstes advokātam, valsts vai pašvaldību iestādēm – elektroniski. Pirmstiesas kriminālprocesā joprojām tiks saglabāta iespēja pavēstes nosūtīt ierakstītā sūtījumā pa pastu ar paziņojumu par sūtījuma saņemšanu.Izglītības likumā noteikts, ka no darba varēs atbrīvot valstij nelojālus pedagogus. Grozījumi nosaka, ka pedagoga pienākums ir “audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus, stiprināt piederību Latvijas Republikai”. Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga gan paudusi, ka "lojalitātes grozījumi" radīs ļoti lielu tiesvedību risku.Medniekiem, kas nebūs apmainījuši savas apliecības, mednieka sezonas kartes netiks izsniegtas. Ieguvums no apliecību maiņas būs aktualizēta mednieku un medību vadītāju datubāze. Jaunās apliecības ir mūsdienīgākas formas, drošas un izgatavotas no materiāla, kas ir izturīgs un neizmirkst.Turklāt daudzi ilggadējie mednieki pēc veco apliecību fotogrāfijām patlaban ir grūti atpazīstami, arī pašas apliecības bija nolietojušās. Pēc iesnieguma iesniegšanas Valsts meža dienesta mežniecībā jauna apliecība tiek sagatavota 30 dienu laikā. Līdz ar to dienests iesaka medniekiem, kam vēl nav jaunās apliecības, ar maiņu nekavēties.Visiem suņiem līdz sešu mēnešu vecuma sasniegšanai jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu (čipu), ko veic praktizējošs veterinārārsts, un reģistrētiem datubāzē. Par šīs prasības neievērošanu varēs piemērot naudas sodu fiziskām personām no 30 līdz 250 eiro, juridiskām personām – no 50 līdz 300 eiro. Vairākās pašvaldībās jau ieviestas izmaiņas suņu turēšanas nodevas iemaksas kārtībā. Piemēram, Rīgā jaunā kārtība paredz, ka nodeva jāmaksā, sunim sasniedzot sešu mēnešu vecumu, un no 2018. gada tā būs desmit eiro gadā (tagad 8,54 eiro).