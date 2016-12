Vecrīga ārvalstnieku pilna - Tezē jaunieši ir ieradušies

















































































Lai arī sākotnēji bija bažas, ka trūks ģimeņu, kas būs gatavas dot pajumti daudzajiem ārvalstniekiem, tā neattaisnojās - dažu nedēļu laikā rīdzinieku ģimenes ir spējušas organizēties un nodrošināt naktsguļu teju 15 000 svētceļnieku. Tikai kādiem pārsimts dalībniekiem nāksies gulēt sporta zālēs, portālam Kasjauns.lv pavēstīja Tezē kopienas preses centrā.Šodien, 29.decembrī, jaunieši piedalās trīs lūgšanās un pasākumos, kas saistīti ar dažādiem garīgiem, kultūras un sociāliem jautājumiem.Šodienas vakarā lūgšanā Tezē kopienas vadītājs brālis Aloīzs sacījis: "Kāds prieks tikt uzņemtiem Rīgā! Esam ieradušies no visas Eiropas, sākot no Portugāles līdz Krievijai, cauri Polijai un Ukrainai. Daži ir pārvarējuši vēl lielāku attālumu, ieradušies no citiem kontinentiem, īpaši jāizceļ Dienvidkoreja un Honkonga.Saskaroties ar mūsdienu pasaules nestabilitāti, mums jāpulcējas ciešākā brālībā, kas pārsniedz robežas. Tas, ka Latvija, viena no Baltijas valstīm, uzņem jauniešus no visas Eiropas, ir cerības zīme, kas mūs stiprina.Mīļie Latvijas draugi, tāpat kā citas Baltijas valstis, jūs esat maza nācija. Ieradušies pie jums kā svētceļnieki, mēs vēlētos norādīt, ka Eiropas balsu koncertā jūsu balsij ir sava skaņa. Ar sirsnīgo sagaidīšanu jūs liekat šai balsij izskanēt visā kontinentā.Pagātnē jūs esat cietuši un esat mīlēti. Vecākie jūsu vidū aizvien par to var liecināt. Jūsu nereti sāpīgā vēsture ir sagatavojusi jūs kļūt par izlīgšanas zemi, par tiltu starp dažādām Eiropas daļām. Mēs atbalstām to drosmi, ar kādu jūs atsaucaties šim aicinājumam.Taču visbūtiskākais iemesls mums ir ticība, ka Kristus nāca pie visas cilvēces, ka viņš vēlas dzīves pilnību katram cilvēkam. Viņš vieno mūs visus vienā cilvēces ģimenē."Kā informē pasākuma preses pārstāvji, piektdien plkst.19.00 "Arēnā Rīga" gaidāms nozīmīgs notikums - Tezē lūgšana ar dažādu baznīcas autoritāšu, Valsts prezidenta pārstāvja un Rīgas mēra Nila Ušakova līdzdalību, kuras noslēgumā Tezē kopienas vadītājs brālis Aloīzs paziņos, kurā no Eiropas pilsētām notiks nākamā gada Tezē Eiropas Jauniešu tikšanās.Jau ziņojām, ka visvairāk jauniešu ieradušies no Polijas (ap 4500) un Ukrainas (2200). No 600 līdz 1200 svētceļnieku atbraukuši no Vācijas, Lietuvas, Francijas un Horvātijas. No citām valstīm atbraukušo viesu skaits ir daudzkārt mazāks. Uz Latviju atbraukuši ciemiņi ne tikai no Eiropas valstīm, bet arī no visnotaļ eksotiskām zemēm, viņu skaits gan nav liels – bieži vien saskaitāms uz abu roku pirkstiem. Pie mums ieradušies svētceļnieki arī no Dienvidkorejas, Honkongas, Japānas, Palestīnas, Austrālijas, Ķīnas, Taivānas, Brazīlijas, Kanādas, Indonēzijas, Izraēlas, Malaizijas, Peru, Dienvidamerikas un Vjetnamas.