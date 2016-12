Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 30. decembris

Pēdējā darba diena gadā nebūt neatgādinās darbošanās noslēgumu un aicinājumu uzelpot. Darāmā būs tik daudz, ka knapi visu paspēsi! No steigas var izbēgt vienīgi šādā veidā - uzkrauj visu citiem un pacel cepuri. Vakarpusē var piemeklēt nostaļģiskas domas un domas par kādu, kas nav ar tevi kopā.Daudzi Vērši jutīs "foršu" vienaldzību pret visu un domās tikai par sevi, tāds egoisma paveids. Ja esi parūpējies par citu cilvēku labsajūtu, droši vari atslābt un nedomāt. Vēršu sievietēm šodien var rasties nepārvarama tieksme par visām varītēm panākt savu, un notikumu gaitu viņas mērķtiecīgi stūrēs sev vēlamajā virzienā.Naudas jautājumi var sagādāt lielas galvassāpes. Katrā ziņā diena nav ieteicama aizņēmumam, īpaši tad, ja nav reāla plāna, kā naudu atdosi. Kultūras pasākumi un viesošanās var nesniegt cerēto gandarījumu un atpūšanās sajūtu. Kritiska nostāja pret citu cilvēku paveikto.Sargi mēli! Pieskati, ko runā, jo šodien tavs indes zobiņš var paveikt to, par ko vēlāk var nākties liet gaužas asaras. Jūtelīgajiem Vēžiem šodien labāk vispār klusēt, smaidīt un visiem labu vēlēt. Laiks nav piemērots plašu pasākumu apmeklējumam, jo beigās tikpat cerētās laimes sajūtas nebūs.Dienu pavadi ļoti šaurā pulkā. Biznesa darījumiem laiks labs, ja vien tu esi tas, kas diktē noteikumus. Var rasties "fiksās" idejas, ko citi nelabprāt akceptēs, bet tevi būs pārņēmis azarts. Mīlas attiecībās ievēro striktu konfidencialitāti un nelien pārāk dziļi otra cilvēka dvēselē.Ja ar maciņa biezumu viss ir kārtībā, šī ir brīnišķīga diena ceļojuma plānošanai un šī pakalpojuma pirkšanai. Tāpat lieliski veiksies sevis prezentēšana un publiskā runa. Gribēsies vēl šajā gadā paspēt attaisnot pašam uz sevi liktās cerības. Prieks nāks no bērniem.Izdevīgas iepirkšanās diena. Šodien nepieciešamas minimālas investīcijas maksimāla rezultāta panākšanai. Sievietēm īpaši attīstīta skaistuma izjūta - šodien nolūkotas lietas (sevišķi interjera priekšmeti) sniegs lielu baudu jau nākamajā gadā. Sarunātas tikšanās labāk neatlikt, bet uz tām tiešām aiziet.Iespējama vēlme pēc slepena mīlas sakara. Vai vismaz slepenas sarakstes ar kādu, kas šogad licis sirdij justies īpaši. To droši drīksti realizēt! Vainas sajūtai nav vietas, kā arī jāsaprot, ka piepildīta dvēsele liks labāk justies svētku noskaņā. Daudzi Skorpioni šodien strādās par diviem.Garīgās vēlmes var disonēt ar prozaiski sadzīviskiem pienākumiem. Romantika būs tikai galvā, dienas ritumā tai laiks neatliks. Lielākie ieguvēji būs tie Strēlnieki, kuri sadūšosies sabuntoties pret pastāvošo iekārtu un sistēmu (mājās!), jo tu vari izpelnīties respektu un cieņu no tuviniekiem.Spoža diena tiem, kuriem publiski jāuzstājas. Citiem jāsēž pie saviem darbagaldiem un burtiski "jāsarauj" darāmo darbu liste. Novērtējuma tam gan nebūs, taču pašam vieglāk. Labi veiksies sistēmiski darbi, kuros nav nekā jauna. Rutīna, kas jāizdzīvo un... varbūt pat jānodzer, iestājoties vakaram.Vēlme pievērst sev uzmanību. Vēlme spīdēt un tikt atzītam. Tas izdosies tiem Ūdensvīriem, kuri paši par sevi ir harizmātiskas personības ar lielisku humora izjūtu. Daudzi Ūdensvīri šodien sajutīs vēlmi nostabilizēt sen ilgušas attiecības, uzsākot kopdzīvi vai aizejot uz juvelierveikalu pēc gredzentiņa...Mīlēšanās un aizmiršanās diena. Ja vari realizēt visu savu romantisko potenciālu - lieliski!!! Zivs sievietes šodien būs apveltītas ar īpašu šarmu; ja ir vēlme tikt pie mazuļa, šī diena tam ir lieliska. Pārējās savus centienus pēc pavērsiena dzīvē itin labi var realizēt, piemēram, friziera krēslā.