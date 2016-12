Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 31. decembris

Lieliska diena, ja vien spēsi apvaldīt savus iekšējos dēmonus, kas var parādīt savu savu purniņu. Satiecies tikai ar labi zināmiem, mīļiem un dārgiem cilvēkiem, jo svešinieki šodien neko labu, visticamāk, nedos. Vecā gada pavadīšana savējo lokā sniegs fantastiskas emocijas.Notici brīnumam, kas stāv uz tavas dzīves sliekšņa. Šodien iesētās labās domas varēs rezultēties jau drīz pēc tam, kad Merkurs pārstās būt retrogrāds (janvāra otrajā nedēļā). Laiku pavadi savas ģimenes lokā; Jauno gadu sagaidi pie dabas. Tavas lūgšanas tiks uzklausītas.Var realizēties kāda vēlme, pēc kuras sirds jau sen tiecās. Lielākoties tas attieksies uz partnerattiecībām. Šodien uzmanies no pārmērībām kā ēšanā, tā dzeršanā. Nezaudē prātu, lai vai kādām kaislībām nododies, jo pastāv liels traumu risks. Svini ar apdomu, taču naudu svinībām droši tērē!Attiecību jomā nāksies pievērsties pagātnes izskatīšanai. Tu vari izvēlēties kādu romānu izbeigt, bet vari arī ļaut tam pacelties nebijušos augstumos. Šodiena ieskandinās visas janvāra pirmās puses noskaņojumu, un tas būs tendēts uz mīlestības tēmu. Velti laiku sev un savām dvēseles vajadzībām!Nemierīgums pāries pēcpusdienā, tāpēc stresam šodien nav vērts pievērst uzmanību. Īpašu uzmanību pievērs saviem mājas mīluļiem, laikus sagatavojot, piemēram, suņuku uguņošanas blīkšķiem. Prieku sagādās kāds no tālienes atbraucis ciemiņš, kura kompānija sagādās patiesu baudījumu.Sakārto māju vēl vecajā gadā! Cik skaista būs vide tev apkārt, tik labi pats jutīsies. Visus vecos aizvainojumus izslauki pār slieksni un pusnakti sagaidi ar gaišām domām par nākamo gadu. Ja sirsnīgi lūgsi visus augstākstāvošos spēkus, burtiski piebursi sev labu jušanos.Negaidīti var piemeklēt tehniskas vai sadzīviskas ķibeles. To risināšana var pat sabojāt svētkus, tāpēc apdomā iespēju kārtību ieviest jau jaunajā gadā. Daudzus Svarus var pārņemt negaidīta kaislība pret kādu cilvēku, kuru iepriekš pat neesi uzskatījis par iemīlamu.Izpildi aizkavētus solījumus, īpaši attiecībā pret mājiniekiem. Gada izskaņā tev būs, par ko padomāt. Sievietes diemžēl var ļauties neauglīgiem pašpārmetumiem par kļūdām, kuras attiecībās šogad pieļautas. Vakarpusē fizisku labsajūtu sniegs izdejošanās. Izdejo aizejošā gada skumjas un nebūšanas!Strēlnieks attapsies izvēles priekšā. Tā var būt par kaut ko tik sīku kā "kur svinēt?", bet var nozīmēt arī pamatīgu dilemmu attiecībā uz dzīvē svarīgām izvēlēm.Savu lielo jaunā gada apņemšanos labāk necenties nospraust šodien. Pagaidi rītdienu, redzēsi, kā viss jau būs mainījies... Daudziem Mežāžiem būs vēlme kašķēties ar mīļajiem, tādējādi draudot sagandēt svētku noskaņojumu tuvajiem. Savu aso mēli un indes zobiņu šodien paturi ieslēgtu, - silts ieteikums.Lieliska diena, lai kardināli uzlabotu savu vizuālo tēlu. Frizieris par tavu apmeklējumu būs sajūsmā, un jaukas emocijas var izrādīties abpusējas. Pievakarē iespējama liktenīga iepazīšanās. Vispārējā svētku gaisotne var atnest ko negaidīti vērtīgu un labu tavā dzīvē.Lielākajai daļai šodien nāksies vēl krietni daudz strādāt, lai vakaru varētu sagaidīt labā garastāvoklī ar padarīta darba sajūtu. Vientuļās Zivs sievietes šovakar var būt pakļautas riskam iepīties attiecībās, kuras jau 1.janvāra rītā nāksies krietni nožēlot. Mēs jūs brīdinājām...