Krievijas Ziemeļrietumu muitas pārvaldē skaidro, ka putns izrāvis dokumentu no igauņa rokām un aizlidojis. Robežsargi esot metušies palīgā un pases glābšanas operācijai piesaistījuši arī suņus, taču zaglīgo vārnu neizdevās atrast."Uzsākot rutīnas automašīnas muitas noformēšanas procedūru, pilsonis izvilka pasi, bet pēkšņi garām lidoja vārna. Bezkaunīgais putns izrāva no rokām dokumentu un strauji uzlidoja gaisā. Viss risinājās tik ātri, ka neviens neaptvēra notiekošo," skaidro muitnieki.Pase atrasta vien vairākas dienas vēlāk, kad arī izrādījās, ka negantais putns izrāvis no tās vienu lapu un izmetis netālu no nozieguma vietas.Ivangorodas policisti piefiksēja zādzības faktu, bet Igaunijas pilsonim iedeva viņa valsts pārstāvniecības adresi Sanktpēterburgā. Igaunim atgriezties dzimtenē nebija ļauts, tāpēc viņam ieteikts doties uz pārstāvniecību un saņemt pagaidu ceļošanas dokumentu.