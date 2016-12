Kā norādīja ministra preses padomnieks Mārtiņš Drēģeris, ministrs izteicies, ka šādas tikšanās ir arī krasā pretrunā ar kopējo Eiropas Savienības (ES) nostāju un noteiktajām sankcijām pret Asada režīmu.



Tikmēr Mamikina biroja skaidro, ka viņš Damaskā pasniedzis Sīrijas prezidentam Bašaram al Asadam sudraba kolekcijas monētu ar Rīgas pils attēlojumu un apgalvojis, ka "Latvijā ir ne mazums ļaužu, kuriem simpatizē Sīrijas valsts vadītājs un vienkāršie sīrieši".



Mamikins ieradās Damaskā pēc Sīrijas valsts ielūguma. Kopā ar Mamikinu Sīrijā ieradušies EP deputāti Jana Toma no Igaunijas un Stefano Maullu no Itālijas. Savukārt no Krievijas parlamenta augšpalātas delegācijā ir Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs Konstantīns Kosačovs, kā arī viņa vietnieki Andrejs Kļimovs un Zijads Sabsabi, skaidro Eiropas Parlamenta deputāta pārstāvji.



Pats Mamikins uzskata, ka tikšanās formāts esot bijis unikāls un nebijis. "Kopā tikās Krievijas senatori un Eiroparlamenta deputāti. Neraugoties uz pilnīgi atšķirīgu Krievijas un Rietumvalstu Sīrijas politiskās nākotnes vīziju, neraugoties uz EP rezolūciju, kurā Krievija ir pielīdzināta teroristiskajai organizācijai "Islāma valsts", tikšanās dalībnieki nonāca pie kopsaucēja - Eiropas Savienība (ES) un Krievija var sadarboties Sīrijas krīzes atrisināšanā," klāstīja Mamikins.





Tikšanās noslēgumā Mamikins (no labās) pasniedzis Sīrijas prezidentam (no kreisās) sudraba kolekcijas monētu ar Rīgas pils attēlojumu.

Jau vēstīts, ka Mamikins kopā ar vēl diviem EP deputātiem, kā arī Krievijas parlamenta augšpalātas deputātiem ceturtdien Damaskā tikušies ar Sīrijas prezidentu Asadu, informē Krievijas parlamenta augšpalātas Federācijas padomes preses dienests.

Tikšanās laikā EP un Krievijas deputāti ar Asadu pārrunājuši situāciju Sīrijā saistībā ar panākto vienošanos par ugunspārtraukšanu no piektdienas, 30.decembra, teikts Federācijas padomes preses dienesta paziņojumā.

EP un Krievijas deputāti tikušies arī arī ar Sīrijas parlamenta spīkeri Hadiji Abasu un parlamenta frakciju vadītājiem, kā arī apmeklējuši pārvietoto personu centru Damaskā un Krievijas gaisa spēku bāzi Hmeimimā, ziņo Federācijas padomes preses dienests.

Jau vēstīts, ka jūlijā Sīriju apmeklēja un ar Asadu tikās Latvijas eiroparlamentāriete Ždanoka no Zaļo/Eiropas Brīvo apvienības kopā ar vēl diviem EP deputātiem, tostarp Tomu.