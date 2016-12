Ko sola zvaigznes? Vai būsim laimīgi, bagāti un mīlēti?

Planētu cilpas, dižčiks un aptumsumi

2017. gadā tiek likti pamati nākamajam deviņu gadu ciklam. Aktīvi jāizstrādā plāni, jāvirza idejas, jāparedz pārmaiņas. Jākoncentrējas uz savām personīgajām idejām, jāpaļaujas tikai uz sevi un saviem spēkiem. Nav vēlams palaist garām jaunas iespējas, interesantas idejas. Jācenšas iepazīties ar jauniem cilvēkiem.



Dažkārt nāksies būt arī nekaunīgiem un taisnīgiem. Ugunīgā Gaiļa gads paspilgtinās visas problēmas, kas bija šajā gadā. Pērtiķis sataisīja visi to ņigu, ņegu un Gailis ķersies klāt to visu risināt – kareivīgi, revolucionāri un apņēmīgi, pēc kā sekos liela brēka. Netrūks arī vistu, kas par to visu kladzinās. Kopīgā tendence būs tāda, ka jāizkristalizējas jauniem līderiem, vadoņiem, jauniem uzskatiem, bet, lai tas notiktu, ir nepieciešams kaut kāds saasinājums.





Un lūk, arī jaunajā gadā šādi saasinājumi būs jau gada pirmajā pusē, kad viena pēc otras būs planētu cilpas, dižčiks un aptumsumi. Īpaši nelabvēlīgs laiks ir no nākamā gada 4. marta līdz 15. aprīlim. Šajā laikā nevajag precēties, nav ieteicams veikt skaistuma procedūras, tai skaitā plastiskās operācijas.Šajā laikā mīlas dzīve savērps tādu virpuli un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem jārēķinās, ka ziepju operu dzeltenajā presē būs tik daudz, ka maz neliekas. Šis būs super laiks dažādām peripetijām. Daudzi būs uzņēmušies sākt gadu ar lieliem plāniem, bet reāli iebrauks auzās. Iesaku savus mērķus plānot gada sākumā, bet realizēt gada otrajā pusē, vēsta Baņķis.