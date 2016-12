Polijā notiek varonīgā šofera Lukaša Urbana bēres



















Prezidenta preses dienestā medijiem skaidroja, ka Duda dosies uz bērēm nevis kā prezidents, bet kā cilvēks, kurš personīgi grib izteikt līdzjūtību ģimenei, kura piederīgais kļuva par pirmo baisā Berlīnes terorakta upuri.Dudas pārstāvji norādīja, ka šī prezidenta rīcība palīdzēs izrādīt dziļu cieņu Lukašam Urbanam, kurš daudzu poļu acīs ir drosmīgs vīrs un varonis.Par varoni Urbanu uzskata ne tikai poļi, bet arī cilvēki daudzviet Eiropā - kamēr vācieši uzsāka elektronisko petīciju ar aicinājumu 37 gadus vecajam vīrietim piešķirt valsts augstāko apbalvojumu, briti pamanījās savākt ziedojumu viņa ģimenei sešciparu skaitļa apmērā.Ziedojumus uzsāka vākt viņa amata brālis Deivs Dunkans, kuram izdevās uzrunāt tūkstošiem tautiešu, kuri Urbana ģimenei saziedoja 170 000 sterliņa mārciņas (197 937 eiro). Dunkans vēlāk izteicies, ka cilvēku devība viņu ir dziļi aizkustinājusi.Atgādināsim, ka Urbans tika atrasts sadurts un sašauts savas kravas automašīnas kabīnē, kas raisīja pieņēmumus, ka viņš no uzbrukumā vainotā Anisa Amri rokām centies izraut automašīnas stūri un novērsis vēl lielāku asinsizliešanu.Urbans uz Berlīni transportēja tērauda sijas un ieradās vienu dienu agrāk, tāpēc devās uz noliktavu un mēģināja noskaidrot, vai nevar izkrauties dienu agrāk. Saņēmis atbildi, ka brīvu izkraušanas vietu tomēr nav, Urbans devies prom ar domu, ka atgriezīsies nākamajā dienā - paredzētajā laikā, taču tās pašas dienas pievakarē mira no "Islāma valstij" lojālā terorista Amri Anisa rokas.24 gadus vecais tunisietis Amri Aniss 19.decembrī ar nolaupītu kravas automašīnu ietriecās pūlī vienā no Berlīnes Ziemassvētku tirdziņiem, noslepkavojot 12 cilvēkus un 56 citus ievainojot.Piektdien Milānas pievārtē Itālijas policija nošāva Amri nošāva.Džihādistu grupējums "Islāma valsts" uzņēmās atbildību par Berlīnes teroraktu, un apliecināja, ka Milānas apkaimē nošautais cilvēks Berlīnē veica uzbrukumu Ziemassvētku tirdziņam.Piektdien "Islāma valsts" publicēja video, kurā Amri ir redzams solot padevību grupējuma līderim Abubakram al Bagdadi.