Arnim šis gads bijis īpašs, jo beidzot īstenojusies viņa ideja par Vairas Vīķes-Freibergas iedziedātām «Saules dainām» komponista Raimonda Tigula mūzikas albumā.

TV3 ziņu studijā ar kolēģi Agnesi Vārpiņu.

Īpašs stāsts Arnim ceremonijā bija par Sniedzi no Veģu aprūpes nama.

Šā gada sākumā daudzi TV skatītāji par labāko atzina Arņa veidoto dokumentālo filmu par Raimondu Paulu, kurā maestro kopā ar mazmeitām skatījās senas arhīva videoliecības.

Manuprāt, svarīgs ir brīdis – otrie Ziemassvētki, kas cilvēkiem ir īpašs laiks. Tas vedina domāt par sev tuvajiem, labiem darbiem, mazāk – par ikdienas raizēm un dusmām. Skatītāji ļaujas cilvēciskām emocijām, pārdzīvojumam un prieka asarām.Pirmo ceremoniju, ko vadīju pirms trim gadiem, atceros fragmentāri, jo tas manā televīzijas ilgajā pieredzē bija viens no emocionālākajiem mirkļiem. Togad uz skatuves biju viens, bez Evelīnas. No tām īpašajām izjūtām man drebēja rokas, kājas un balss ik pa brīdim aizlūza... Jā, un ir liels prieks par to, ka man uzticēts veidot vairākus no stāstiem.Nē, neesmu žūrijā. Pieļauju, ka tā ir ļoti smaga izšķiršanās, jo pieteikumi ir vairāki simti, bet nominācijas – 10. Liela nozīme visā šajā stāstā ir cilvēkiem, kas izvirza nominantus. Man pozitīvs pārsteigums bija kolēģe, Briseles radio korespondente Ina Strazdiņa. Viņa rudens pusē man piezvanīja un vaicāja, vai vēl var pagūt pieteikt «Latvijas lepnumam». Saku – ir vēl pāris dienu, droši raksti. Šo sarunu aizmirsu. Bet tad, iepazīstot šā gada balvas ieguvējus, ieraugu tieši viņas ieteikto cilvēku! Tas ir stāsts par Talsu mākslinieku Andri Biezbārdi, kurš 30 gadu garumā vai ik dienu brauc uz Veģu sociālās aprūpes centru un strādā ar cilvēkiem, kam ir ļoti smagas garīgas saslimšanas.Nesen sižeta veidošanas nolūkos prieks bija iepazīt Sniedzi Reini, kuru Veģos atstāja mazā vecumā un 20 gadu garumā mamma ir vēlējusies satikt tik vienu reizi. Sniedzītei ir īpašs zīmēšanas talants – saskatīt objektus no putna lidojuma. Reiz viņa uzzīmēja Veģu centra apkārtni no tāda augstuma, kurā nekad pati nav pakāpusies. Un slimnīcas palātu ar sīkākajām detaļām, lai gan tajā bijusi vien agrā bērnībā. Novērtēju Sniedzītes talantu un cilvēkus, kuri teju par minimālo algu ar viņu un citiem Veģu iemītniekiem ikdienā ir kopā. Bērni, kas nav spējuši noturēt pildspalvu, pie jau pieminētā mākslinieka Andra zīmē tādus zīmējumus, kādus es nemācētu. Andris pamanījis arī Sniedzīti, kuras darbus izstādījis Rīgā, un dažas ārzemju galerijas jau par tiem ir ieinteresējušās.Otrs stāsts, ko man uzticēja, ir par Silviju Zemīti – ebrejietes un latvieša meitu. Piedzimusi dienā, kad Rīgā ienāca vācu karaspēks, viņa brīnumainā kārtā izdzīvoja. Tēvs atteicās ģimeni pamest, par ko mammai bija jānes upuris – jāveic piespiedu sterilizācija. Silvijas stāsts jo īpaši svarīgs ir šobrīd. Silvijas kundze mūža garumā ir ne vien savus trīs dēlus un meitu izaudzinājusi, bet arī ņēmusi savā paspārnē bērnus, kuriem vairums paiet garām, jo viņiem ir citāda ādas krāsa. Viens no viņas audžudēliem ir Martins Zemītis, kurš zināms arī kā veiksmīgs uzņēmējs. Žurnālā «Patiesā Dzīve» pirms pieciem gadiem par Silviju bija ļoti labs raksts, tas bija pievienots arī pieteikuma vēstulei viņas izvirzīšanai.Esmu pamēģinājis gandrīz visus žanrus medijos. Ja runā par pētniecisko žurnālistiku, jāatzīst, ka man nav tik liela krampja un uzņēmības, kāda piemīt tiem nedaudzajiem maniem kolēģiem, kas strādā «Nekā personīga» un «De facto». Zinu, cik analītiskā žurnālistika ir grūta, dārga un laikietilpīga. Kas man lika nolaist rokas... Vienā vakarā vari atklāt cilvēku, kas pieķerts negodprātīgā rīcībā, visi par to parunā līdz nākamās dienas pusdienlaikam, bet tad viss ieiet vecajās sliedēs. Pēc nedēļas viņš ir «zirgā» un atkal smaida, it kā nekā nebūtu bijis. Tāda bezspēcības sajūta...Jā. Tāpēc no ziņām brīvajā nedēļā pat neskatos, kas par izrādi, tik eju. Teātrī uz divām trim stundām varu atslēgties no negācijām, ar kurām ziņas bieži vien saistītas. Man arī patīk īpašā sajūta – piecas minūtes pēc izrādes. Iznāc ārā, ej pa Valdemāra ielu un pārdomā redzēto, analizē pie sevis. Ļoti trāpīgs ir teiciens par latviešiem kā teātra tautu. Priecē, ka teātrī ir arī daudz studentu un jauniešu.Kā žurnālists jūtos kā radars – visu laiku redzi, kas notiek apkārt, visu piefiksē, sajūti un esi pārliecināts, ka tas jāpastāsta kādam citam. (Smejas.) Taču sociālajiem medijiem ir arī lieli mīnusi. Esmu bažīgs par to, cik nekritiski cilvēki pieņem to, ko tur izlasījuši. Tendences tādas, ka uztaisa it kā nevainīgu joku lapu, kurā tiek likti kaķu un suņu video, bet pēc brīža tā pārvēršas par lapu, kas cenšas parādīt Latviju kā neveiksmīgu valsti. Varam tikai minēt, kas aiz tā stāv... Pēdējā laikā daudz runā par to, ka skolā būtu jāiekļauj medijprasmes lietošanas stundas, kā tas ir citās valstīs. Ne jau mācīt, kas pareizs un nepareizs vidoklis, bet kritiski vērtēt. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, ka nākamgad būs divas vēlēšanas.Nesen, redzot, ka kāds uzķeras uz viltus ziņu un dalās ar to, sameklēju, kur tai «kājas aug», – Krievijas portālā. Tam cilvēkam aizrakstīju – pirms laid tautās, paskaties, no kurienes tā nāk... Bet tas prasa daudz spēka un laika.Ļoti normāli, jo mani lauki ir tā vieta, kur lasu grāmatas. Ja nenokontrolēju sevi, tad grāmatu kaudzīte dažkārt paliek neskarta. Bet ir tādas grāmatas, kas tā ievelk, ka nav vēlēšanās ieskatīties, kas notiek internetā.Māras Zālītes «Pieci pirksti» un Noras Ikstenas «Mātes piens». Rīgā, Kongresu namā, ir grāmatu tirdziņi, kur pat desmitkārt lētāk var nopirkt grāmatas. Tad nu vismaz divas reizes gadā dodos uz turieni un piepērku pilnu somu. Esmu liels Regīnas Ezeras fans, varu viņas grāmatas pārlasīt vēl un vēl. Pat citātus esmu izrakstījis. Varu apbrīnot viņas bagāto valodu.Tas ir liels mīts, ko vairs necenšos atspēkot. Mans triks, kā visu zinu, ir «UgunsGrēka» anotācijas. Zinu jau nedēļu uz priekšu, kas būs!Es atkal vakar LTV skatījos uz Baibu Rubesu un tā domāju par viņu. (Smejas.) Man vēl nav 40.Domāju, kvota jau izsmelta. (Smejas.) Raimonds Vējonis ir no Madonas, man arī saknes no turienes... Ļoti ceru uz jauniem cilvēkiem Latvijas politikā.