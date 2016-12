Krievijas mediji apgalvo, ka dopinga diskvalifikācija piespriesta arī olimpiskajam čempionam Tretjakovam

Jau ziņots, ka Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF) piektdien informēja par četru pašreiz startējošu krievu skeletonistu diskvalifikāciju no sacensībām, jo viņi tiek turēti aizdomās par antidopinga noteikumu pārkāpumiem.Kā vēsta "R-Sport", starp viņiem bez Tretjakova ir arī Sočos piektajā vietā finišējušais Sergejs Čudinovs, kurš gan karjeru jau ir noslēdzis. Tāpat starp diskvalificētajām ir bronzas medaļniece Jeļena Ņikitina, kā arī Olga Potiļicina un Marija Orlova, kuras Olimpiādē bija attiecīgi piektajā un sestajā vietā.Sportistiem pagaidu diskvalifikācijas piemērotas no šī gada 30.decembra.Vēl no skeletonistiem Krieviju olimpiskajās spēlēs pārstāvēja Ņikita Tregubovs.Šiem četriem sportistiem IBSF piespriedusi diskvalifikāciju uz nenoteiktu laiku, kas nozīmē, ka viņi nevarēs piedalīties šīs organizācijas rīkotajās sacensībās, tai skaitā Pasaules kausā un pasaules čempionātā.Tretjakovs ir šīs sezonas Pasaules kausa kopvērtējuma līderis, kurš divos posmos ticis pie 435 punktiem, bet par desmit punktiem mazāk ir Dienvidkorejas pārstāvim Junam Sunbinam. Tikmēr 410 punktus iekrājis amerikānis Metjū Entuāns, ceturtais ar 376 punktiem ir Martins Dukurs, bet devītajā pozīcijā ar 312 punktiem atrodams Tomass Dukurs.Iepriekš starp potenciālajiem dopingu lietojušajiem sportistiem tika pieminēts tieši Tretjakovs, kurš olimpiskajās spēlēs uzreiz aiz sevis atstāja latvieti Martinu Dukuru. Tikmēr ceturtais Olimpiādē bija vēl viens Latvijas sportists Tomass Dukurs.Decembra sākumā Pasaules antidopinga aģentūras (WADA) neatkarīgā izmeklēšanas komisija kanādiešu jurista Ričarda Maklarena vadībā publicēja jaunāko ziņojumu par dopinga lietošanu Krievijā, kurā tika paziņots, ka laika posmā no 2011. līdz 2015.gadam vairāk kā 1000 Krievijas sportisti 30 sporta veidos piedalījušies valsts izveidotā un atbalstītā dopinga sistēmā.Kā vēstīts, februārī gaidāmajam pasaules čempionātam bobslejā un skeletonā bija jānotiek Sočos, taču IBSF to nesen pārcēla uz Vācijas trasi Kēnigszē.Krievija šobrīd tiek apsūdzēta valdības atbalstītas dopinga sistēmas izveidošanā, kurā cita starpā 2014.gada Soču Ziemas olimpiskajās spēlēs mājinieku pozitīvās dopinga analīzes tika aizvietotas ar negatīvām.