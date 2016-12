Centrā saka, ka šobrīd Latvijā saslimstība ar difteriju jau vairākus gadus ir pati augstākā Eiropas Savienībā, taču 2015.gada dati liecina, ka vakcinācijas aptvere pret difteriju un stingumkrampjiem pieaugušajiem (vecākiem par 25 gadiem) bijusi 65,3% (pēc ģimenes ārstu datiem), pusaudžiem 14 gadu vecumā - 91%, bērniem 7 gadu vecumā - 97,4%.Tas nozīmē, ka aptuveni trešā daļa pieaugušo nokavēja balstvakcināciju pret difteriju un katrs desmitais pusaudzis pabeidz skolu un uzsāk pieaugušo gaitas bez pietiekamas aizsardzības pret šo dzīvībai bīstamo infekcijas slimību. Tai pat laikā - vakcīna pret difteriju ir valsts apmaksāta un vakcinācija ir vienīgais veids, kā sevi pasargāt no šīs slimības.Centrā uzsver - difterija ir ļoti lipīga un dzīvībai bīstama infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā, no saslimšanas ar to var pasargāt tikai savlaicīga un regulāra vakcinācija. Latvijā vakcināciju pret difteriju veic divu, četru, sešu un 12 līdz 15 mēnešu vecumā, bet pēc tam - 7 un 14 gadu vecumā. Imunitāte nesaglabājas visu mūžu, tāpēc ik pēc 5 - 10 gadiem ir nepieciešams veikt revakcināciju.Difterijas vakcīna ir valsts apmaksāta un pieejama ģimenes ārstu praksēs vai ārsta norādītā Vakcinācijas kabinetā.SPKC informē - lai aktualizētu situācijas nopietnību, Veselības ministrija (VM) un SPKC uzsāk informatīvo kampaņu "Pasargāts, jo vakcinēts!".