Kultūras ministrija šogad 106 darbiniekiem izmaksājusi prēmijas 91 860 eiro apmērā

Viņa norādīja, ka prēmijām no valsts budžeta atvēlēti 85 206 eiro un no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības līdzekļiem 7201 eiro.

Pēc Kokales paustā, atbilstoši KM strādājošo darba rezultātu izvērtējumam vidēji vienam ministrijā strādājošajam 2016.gadā prēmijās izmaksāti 867 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Tāpat Kokale informēja, ka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu darbiniekam pēc ikgadējās novērtēšanas rezultātiem reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75% no mēnešalgas.

92 KM darbiniekiem par novērtēšanas periodu, kas ilgāks par deviņiem mēnešiem, 2016.gadā izmaksātas prēmijas par novērtējumu "teicami" - 75% apmērā no noteiktās mēnešalgas, par novērtējumu "ļoti labi" - 65% apmērā no mēnešalgas, savukārt par novērtējumi "labi" - 55% apmērā no noteiktās mēnešalgas.