Baisais "UgunsGrēka" noziegums atklāts. Slepkava ir Magda!

Noslēguma sērijā arī Lidija tika atbrīvota no cietuma. Kad Lidija, Gatis un Eva ienāca slavenajā Lidijas viesnīcas kabinetā, tur bija iekārtojies Felzenbahers, kurš uzsvēra, ka SAVĀ kabinetā var darīt, ko grib. Izrādījās, Sandija viesnīcu ir pārdevusi Felzenbaheram.

Sezonas noslēdzošā sērija sākās ar to, ka Krista ar Dāvidu ieradās Pētersonu viesnīcā, kur vestibilā Sandija sagaidīja jauno pāri ar "dāvanu" - izvilka no dāvanu kastes ieroci un tēmēja uz Kristu. Dāvids apturēja Sandiju. Neviens necieta, bet Sandija iekoda Dāvidam pirkstā!Atbrauca policija un aizturēja Sandiju. Policija sāka uzdot jautājumus vēl arī par Grīnberga slepkavību. Un Sandija paziņoja: saistībā ar Grīnberga nogalināšanas lietu toreiz bijis tā, ka viņa gājusi pēc Grīnberga fleškas, un pamanījusi pie gultas somiņu!Zenta šo sarunu dzirdot, atnesa somiņu, sakot, ka tā pieder Magdas! Tā bija tā pati somiņa, kuru bija redzējusi Sandija. Policists devās pratināt Magdu, un viņa sākumā meloja, ka slepkavības dienā nav bijusi Grīnberga numurā. Pēcāk gan viņa atzinās, ka Grīnberga nāve bija nelaimes gadījums. Proti, Magda dzērumā ienākusi Grīnberga numuriņā, un paziņojusi, ka viņš ir nelietis, jo apgramstījis viņas meitiņu Kristu. Grīnbergs piedraudējis Magdai ar pistoli, sakot, lai iet ārā no istabiņas, taču Magda satvērusi ieroci un netīšām izšāvusi!Pēdējā sērijā vēl arī Eva bija sasaukusi preses konferenci, kurā gatavojās paziņot, ka Dana bijusi padauza. Dana arī bija turpat. Redzot, kā prese ierodas, viņa vēl centās pārliecināt Evu, lai atsauc šo konferenci, bet tas neizdevās. Kad Eva vēra vaļā datoru, viņa konstatēja, ka skandalozais video ir pazudis. Eva zvanīja Marekam, jautājot, kur palika video, un Mareks atzinās, ka to izdzēsis.Kad atmaskošana nebija izdevusies, Dana aizbrauca uz Pētersonu viesnīcu un iedzēra krietnu porciju tablešu. Tad numuriņā uzradās Mareks un redzēja, ka Dana ir sazāļota un nedzird neko! Mareks bļāva: "Ko tu esi izdarījusi, Dana!"Un tad Marekam zvanīja klients, kurš jautāja par privātpraksi. Mareks atbildēja, ka turpmāk klientus pieņems tikai Rīgā.