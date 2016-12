"Laimīgu Jauno gadu visiem, tostarp maniem daudzajiem ienaidniekiem un tiem, kas pret mani cīnījušies un tik smagi zaudēja, ka nezina, ko darīt. Mīlu!" tviterī ierakstīja jaunievēlētais prezidents.

Tramps noslēdz gadu, kurā viņam republikāņu priekšvēlēšanās izdevās pieveikt 16 konkurentus, bet vispārējās vēlēšanās arī demokrātu kandidāti Hilariju Klintoni, sagādājot lielu pārsteigumu.

Tramps amatā stāsies 20.janvārī, kļūstot par 45. ASV prezidentu.



Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!