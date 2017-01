Īstais laiks ģenerāltīrīšanai

1. Pilnvērtīga detoksikācija

Sulu kūre ne tikai attīra organismu, bet arī stiprina un uzlabo veselību.

2. Resursu atjaunošana. Barība miesai un dvēselei

Ajūrvēda piedāvā dažādas attīrīšanās metodes, no kurām vienkāršākā ir graduētā ēšana.

3. Homeopātisks un periodisks attīrīšanās kurss

4. Ājurvēdas metode ar gadu tūkstošu pieredzi

5. Badošanās. Atbrīvo ķermeni no darba!

Kamēr esam jauni un visas organisma sistēmas strādā lieliski, domas par attīrīšanās nepieciešamību prātu neapgrūtina. Taču ar gadiem aug apēsto nevēlamo produktu daudzums, pārslimoto un iegūto hronisko slimību skaits, stress un izlietoto medikamentu apjoms, ar sadzīves ķīmiju un vides piesārņojumu uzņemam arvien vairāk toksisku vielu, toties organisma dabīgās funkcijas, tostarp vielmaiņa un pašattīrīšanās spējas, palēninās un samazinās. Līdz pienāk brīdis, kad organisms pats vairs nespēj pilnvērtīgi attīrīties un mums jānāk tam talkā. Katram šis kritiskais vecums ir cits – kādam jāsāk jau bērnībā, bet cits mundri aizdzīvos līdz pensijai. To nosaka kā ģenētiskais mantojums, tā dzīvesveids. Taču lielākoties 30 – 40 gadi jau ir laiks, kad pat stipri veselīgam cilvēkam, kuram ir vēlme tikpat spraunam būt vēl vismaz tikpat ilgi, jāliek lietā kāda no attīrīšanās metodēm. Darīt to pavasarī, vasarā, rudenī vai ziemā – tas jau ir pakārtots jautājums. Visdrīzāk, tad, kad varam atvēlēt pietiekami daudz brīva laika un ir piemēroti apstākļi.Profilakses nolūkos tiek rekomendēts ik gadu veikt intensīvu, trīs līdz septiņas dienas ilgu detoksikācijas kursu. Reizi mēnesī vērts ievērot atslodzes dienu, ēdot monobarību, tikai augļus vai dārzeņus, dzerot vienīgi zāļu tējas vai tīru ūdeni – organisms nejutīsies apdalīts, drīzāk pateicīgs par nelielo atelpu no aktīvas pārtikas pārstrādes. Par olbaltumvielu avotu šai periodā vislabāk izmantot augu izcelsmes olbaltumus – pākšaugus vai tofu sieru, piecu un septiņu dienu detoksikācijas laikā var ēst arī olas baltumu, pilnvērtīgu zivi vai pat liesu gaļu. Turklāt pārtikai vēlams būt ekoloģiski tīrai, lai organisms ar to nesaņemtu papildu toksīnus. Tāpat svarīgi, ka ēdienu gatavo pēc slow food principa, kas paredz, ka gatavošanas temperatūra nepārsniedz 120 grādus.Ne mazāk nozīmīgas ir paralēli veiktas ķermeņa procedūras, kas uzlabo vielmaiņu un asinsriti, aktivizē limfātisko sistēmu, – pirtis, speciālas vannas, masāžas, limfodrenāža u. c. Līdzīgu efektu dod arī fiziskā slodze, kad sārņi papildus tiek izvadīti caur ādu ar sviedriem.Sabiedrībā lielu atsaucību izpelnījusies Dagnijas Brūveres veidotā Sulu kūre, kas pirms 13 gadiem tika radīta kā fiziskās veselības uzlabošanas programma, bet pamazām attīstījusies par īpašu organisma attīrīšanas un restartēšanas platformu. Sulu kūrē nav jābadojas, tā vairāk līdzinās gavēnim. Brokastu ēdiens ir graudaugu putras, bet ēdienkartes pamatā ir vietējo ekoražotņu dārzeņi un augļi, kurus papildina arī ārvalstu izcelsmes dārzāji, pārsvarā bioloģiski audzēti. No tiem gatavo sulas, blenderē biezenīšus un – cilvēkam ierastās košļāšanas labad – taisa arī svaigus salātus. Vēsajā sezonā, kad gribas siltu ēdienu, biezenīšus pēc svaigēdāju principa silda līdz 40 grādu temperatūrai. Lai izvairītos no vienveidības, ik dienu produktus variē, papildina ar sēkliņām, bet princips ir viens – pat sulas jāēd ar mazo karotīti, lai ēšana kļūtu par lēnu un apzinātu procesu. Viena diena katrā ciklā ir atslodzes diena, tad ēd vienīgi sulas.Kopumā uzturs atslogo kā gremošanas, tā citas organisma sistēmas, tādējādi attīra ķermeni un uzlabo veselību. Atpūtai sevī šajās kūrēs pievērš ļoti lielu uzmanību. Antistresa menedžmentā palīdz elpošanas tehnikas un cigun prakses.dr. Ilze Aizsilniece izstrādājusi īpašu attīrīšanās programmas homeopātisko sastāvdaļu, kura tiek praktizēta Taka Spa. Tā sākas ar sarunu ar speciālistu: par šā kursa ēdienkarti, dzīvesveidu un individuāli piemērotākajām un efektīvākajām ķermeņa procedūrām, kuru uzdevums ir aktivizēt vielmaiņu, palīdzēt izvadīt lieko šķidrumu un toksīnus, kā arī uzturēt sejas un ķermeņa tvirtumu attīrīšanās periodā. Līdztekus patstāvīgi īstenojams 10 dienu attīrīšanās kurss ar homeopātiskiem līdzekļiem (tos var iegādāties Homeopātiskajā aptiekā un lietot kursu veidā pat četras reizes gadā). Visas desmit dienas jādzer arī pa litram ūdens, kam pievienoti Detox-Kit pilieni (30 pilieni no katra tā sastāvā esošā preparāta), kas attīra limfātisko sistēmu, žultsceļus un urīnizvadsistēmu, aknas un gremošanas sistēmu. Papildu nosacījums ir ierobežojumi ēdienkartē. Šajā laikā jāatsakās no kafijas, melnās tējas, alkohola, piena produktiem un citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, saldumiem, kviešu miltu izstrādājumiem, kā arī ļoti asiem ēdieniem.Ājurvēdas skatījumā milzīga loma piešķirama gremošanas fermentu aktivitātei jeb gremošanas ugunij, jo slimības ķermenī attīstās galvenokārt no nepilnvērtīgi sagremotas pārtikas jeb amas – endogēnajiem toksīniem. Gļotu uzkrāšanās, kas izpaužas kā iesnas vai klepus, vēdera pūšanās, nogurums, bezmiegs, – tā ir zīme, ka laiks pakurināt savu gremošanas uguni. To var izdarīt ar pavisam vienkāršu diētu – graduētu ēšanu, kas paredz viegli sagremojamas barības pakāpenisku uzņemšanu. Tā kā mācība nāk no Austrumiem, gadu tūkstošiem pārbaudītā sistēma paredz, ka vispirms ēd rīsu tumi, tad arvien biezāku rīsu putriņu, ko pakāpeniski papildina garšvielas. Seko visvieglāk gremojamās olbaltumvielas – lobītas munga pupiņas, un visbeidzot tas jau ir munga pupiņu un rīsu sautējums jeb kičari, ko neveģetārieši var vārīt arī gaļas buljonā. Laikā, kad ieturam tik pieticīgu diētu, gremošanas uguns nesaņem ierasto daudzumu malkas, tāpēc dedzināmo materiālu meklē nepilnvērtīgi sagremotajā pārtikā, velkot laukā dažādās ķermeņa vietās nosēdušos amu, – detoksikācija jau notiek bez citādām manipulācijām.Pēc Nature Cure jeb dabīgās veselības filozofijas organismā ir vitāls spēks, kas liek tam nemitīgi tiekties uz homeostatisku stāvokli, ko dēvējam par veselību. Taču ar nepareizu dzīvesveidu un uzturu mēs šo līdzsvaru izjaucam, ķermenī uzkrājas toksīni un organismam ideālo stāvokli sasniegt kļūst arvien grūtāk. Efektīvs līdzeklis maksimālai organisma spēku un enerģijas atbrīvošanai, lai atgūtu veselību, ir badošanās, kuras laikā lieto vienīgi ūdeni. Vislabāk divas dienas pirms badošanās sākšanas ēst tvaicētus dārzeņus un svaigus salātus, kas ar savām šķiedrvielām jau sāks zarnu trakta tīrīšanu. Vēl nozīmīgāk ir pareizi iziet no badošanās. Reizēm pats organisms pasaka priekšā, ka pietiek, rodas izteikta vēlme pēc kaut kā noteikta, visbiežāk sulīga augļa, bet noteikti ne kafijas vai šokolādes. Ir ļoti būtiski veltīt pārejai no badošanās uz ikdienu divas trīs dienas. Jo ilgāka bijusi badošanās, jo lēnāk un piesardzīgāk jānotiek pārejai. Badošanās, kas ilgāka par trim dienām, pirmajās reizēs noteikti jāveic speciālista uzraudzībā, jo badošanās laikā mēdz būt nesaprotamas ķermeņa reakcijas un ir labi, ja līdzās ir speciālists, kurš var šos netipiskos stāvokļus izskaidrot.Cik ilgi badoties, atkarīgs kā no ķermeņa uzbūves, tā vielmaiņas. Badojoties fiziskā slodze ir jāierobežo, toties to var papildināt ar ķermeņa procedūrām, noderīgās būs limfātisko atteci veicinošās.Skaidrs, ka nelikties zinis par sava organisma iekšējo tīrību nevar. Taču sev piemērotāko detoksikācijas metodi, visticamāk, izdosies atrast tikai rūpīgas izpētes un eksperimentu ceļā. Dzīve jau vispār ir eksperimentāla padarīšana!