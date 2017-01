Pēc gadījuma ar nošauto lūseni cilvēki steidz parakstīties par medību ierobežošanu

Medniece Gunita ar savu trofeju.

Par iniciatīvu, kas portālā ievietota jau teju pirms diviem gadiem, līdz šim savākti 1123 paraksti, taču pēdējās nedēļas laikā par iniciatīvu parakstījās 175 cilvēki.2015.gada janvārī ievietotā iniciatīva paredz mainītu vilku un lūšu medību apjomu un medību sezonas garumu Latvijas teritorijā.Kā iniciatīvas pieteicējs norādīts Mareks Viļķins. Viņš uzsvēris, ka mūsdienu Eiropā vilki un lūši ir aizsargājamas sugas, bet Latvijā tiekot apšauti ne tikai vietējie vilki, bet arī tie, kuri pēc tam šeit ienāk no kaimiņvalstīm, jo medību slodze ir tik intensīva, ka katru gadu vilku populācija tiekot apšauta 43% apmērā, satraucies Viļķins.Vilku medību sezona ilgst gandrīz deviņus mēnešus, un Viļķins izskata, ka vilki tiek pakļauti pārmērīgai un absurdai medību slodzei. Viņš norādījis, ka līdz 2013.gada oktobrim no 113 nomedītajiem vilkiem 74 bija vilcēni - tātad nošauti tika divarpus līdz piecus mēnešus veci vilku mazuļi. "Nepieņemami, ka Latvijā 21.gadsimtā notiek Eiropā aizsargājamas sugas pārstāvju šaušana, tāpēc šāda izklaide valsts mežos ir stingri jāierobežo," uzsvēra Viļķins.Lai sasniegtu minētos mērķus, būtu nepieciešams pieņemt likuma normas, kas ierobežo vilku un lūšu medību apjomu un medību sezonas garumu Latvijas teritorijā, nosakot, ka vilku medību sezona ilgst tikai no 1.oktobra līdz 31.decembrim, vilku medības atļautas tikai apgabalos, kuros vilki atkārtoti uzbrukuši aitām. Tāpat būtu pilnībā jāaizliedz lūšu medības, piedāvāts iniciatīvā.Kā ziņots, pagājušajā nedēļā sociālajā tīklā "Twitter" raisījās plaša diskusija par mednieces Gunitas Kaņepes, kas ir arī mežzine Alūksnes pusē, portālā "medniekiem.lv" ievietotu fotogrāfiju, kur viņa redzama kopā ar pašas nomedīto lūseni. "Mans pirmais medījums ar pirmo un līdz šim vienīgo šāvienu pa zvēru kolektīvajās medībās. Mastā bija ielenkti lūšu mamma ar mazajiem! Mazie palika nenomedīti, bet lūsene nāca tieši man pretī," teikts ierakstā.