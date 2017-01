Slavenību 2017. gada apņemšanās: nepīpēsim, kļūsim vieglāki, atgūsim balsi, uzvarēsim...

Slavenību apņemšanās, sākot 2017. gadu













7 attēli

Aktrise un režisore Rēzija Kalniņa 2017. gadā apņēmusies dzīvot, neietekmējoties no citu cilvēku viedokļiem. „Esmu sapratusi, ka to izdarīt varu, pārtraucot līdzdalību sociālajos tīklos.”Modes mākslinieks Dāvids nobriedis atbrīvoties no ilggadējā netikuma – smēķēšanas. Līdz šim viņš ik dienu izkūpināja vismaz paciņu cigarešu. „Līdz ar gadumiju kļūšu par nepīpētāju!” ziņo Dāvids.LNT laika ziņu vadītāja Rūta Dvinska atklāj: „Es apņemos nākamajā gadā vairāk domāt un rūpēties par sevi, savu veselību un labklājību!”„Apārstēšu savas balss saites, lai atkal varētu kāpt uz skatuves un protams, vēlos kļūt vēl pozitīvāka,” bilst dziedātāja Sabīne Berezina.Cīkstone Anastasija Grigorjeva ne pirmo gadu vēlas piepildīt savu sapni –kļūt par pasaules čempioni. „Pagaidām šis mērķis nav sasniegts, bet ceru, ka 2017. gadā man izdosies īstenot mērķi.”Bokseris Mairis Briedis 2017. gadā cer beidzot kļūt par pasaules čempionu boksā. „2016. gadā esmu ticis līdz titulcīņai, tagad laiks spert nākamo soli – jāuzvar pasaules čempiona cīņā.”TV3 laika ziņu moderators un grupas „Logo” mūziķis Ansis Klintsons 2017. gadā ir apņēmies vairs sevi nešaustīt un vairs nebūt tik paškritisks. Vēlos arī atbrīvoties no liekajiem kilogramiem pie kuriem tiku, kad mēģināju tikt vaļā no smēķēšanas. Pagājušajā gadā uzēdu 17 kilogramus, īsi pirms Jaungada jau tiku no 10 kg vaļā,” tā Ansis.