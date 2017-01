Latvijas tenisa cerība Sevastova ar dueli pret Kristīnu Plīškovu jau uzsāk jauno sezonu

Mačs būs pirmais pēc nozīmes trešajā kortā un sāksies plkst.5 no rīta pēc Latvijas laika.Sevastova līdz šim ar Kristīnu Plīškovu nav sacentusies. Latvijas pirmā rakete Sevastova šobrīd WTA rangā ieņem 34.vietu, bet dvīņumāsu Plīškovu otrā rakete ir 60.pozīcijā.Sevastova gada sākuma grafiku nav mainījusi un Šeņdžeņā spēlēs otro gadu pēc kārtas. Pērn viņa pirmajā kārtā piekāpās rumānietei Monikai Nikulesku, turpinājumā nepārvarēja kvalifikāciju turnīrā Sidnejā, bet ļoti sekmīgi nostartēja Austrālijas atklātajā čempionātā, kurā, sākot no kvalifikācijas, guva četras uzvaras un apstājās pamatturnīra otrajā kārtā.Sezonas pirmajā pusē Sevastova WTA turnīros tālāk par ceturtdaļfinālu netika, bet vasarā īsā laikā iekļuva divos finālos, titula mačā zaudējot gan Maljorkā, gan Bukarestē. Pēc tam viņa guva pa četrām uzvarām turnīrā Ņūheivenā (sākot no kvalifikācijas) un arī prestižajā ASV atklātajā čempionātā, kur sasniedza karjeras lielākos panākumus, apstājoties vien ceturtdaļfnālā, bet pēc tam sezonu noslēdza ar pieciem zaudējumiem pēc kārtas.Pērn Sevastova guva 36 uzvaras un cieta 27 neveiksmes.Kristīnas Plīškovas dvīņumāsa Karolīna pērn sensacionāli aizkļuva līdz ASV atklātā čempionāta finālam, tomēr arī pati Kristīna neiztika bez panākumiem, triumfējot sacensībās Taškentā un Daliaņā. Zīmīgi, ka Ķīnā notikušajā Daliaņas WTA 125K turnīrā viņa līdz finālam tika tajās pat dienās, kad Karolīna aizvadīja izšķirošos mačus Ņujorkā. Tiesa, Daliaņas turnīra fināls izvērtās ļoti neierasts, jo japāņu tenisiste Misa Eguči traumas dēļ izstājās brīdī, kad trešajā setā atradās vadībā ar rezultātu 5-2.Kopā pērn Kristīna Plīškova guva 42 uzvaras un cieta 22 neveiksmes. Viņa iepriekš Šeņdžeņā nav spēlējusi un pērno gadu iesāka ITF turnīrā Honkongā.Šī dueļa uzvarētāja otrajā kārtā spēkosies ar šveicieti Viktoriju Golubiču vai kvalifikācijas veiksminieci Kaičeņu Čanu no Ķīnas.Tikmēr Aļona Ostapenko jauno sezonu uzsāks Oklendā, kur WTA "International" sērijas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Jaunzēlandes pirmo raketi Marinu Erakoviču.