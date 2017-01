Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 2. janvāris

Pievilcība, ass prāts un oriģinālas idejas būs šīs dienas dominējošie motīvi. Karjeras piedāvājumus izvērtē rūpīgi un nestrīdies ar priekšniecību.Ģimenē sapratne un mīlestība. Daži sapņos par tāliem ceļojumiem, bet sadzīves pienākumi turēs pie zemes. Iespējas veiksmīgi nokārtot lietišķos jautājumus.Darbā daudz pienākumu, taču arī iespējas nopelnīt. Attiecībās vēlēsies stabilitāti. Dota iespēja iepazīties ar simpātisku cilvēku. Kaislības.Pievilcība un šarms staros no tevis. Citi to pamanīs un novērtēs. Kā vienmēr – daudz pienākumu mājās. Ja gadās domstarpības ar dzīvesbiedru, neatstāj tās neizrunātas.Piemērota diena ceļojumam vai tā plānošanai. Vari pievērsties arī mājas darbiem – gaumīgai pārkārtošanai un interjera atsvaidzināšanai. Darbā saspringtas situācijas.Mīlas lietās daudz emociju un kaislību. Pārliecinies, vai ar partneri nerunājat katrs savā valodā. Rūpes par finansēm. Ir vērts iemācīties ko jaunu – ar domu par praktisko pielietojumu.Veiksme gaidāma, ja darba lietām pieiesi ar radošu izdomu. Intuīcija pateiks priekšā, kas un kā darāms. Iespējas nopelnīt. Neļaujies pesimismam!Nepārpūlies un saudzē veselību – gars un miesa prasa brīdi atelpas. Darbā aktīva rosība un pēkšņas situāciju maiņas. Satiecies ar mīļoto un baudi romantiku.Jābūt piesardzīgam ar tēriņiem, finansiālā situācija šobrīd nav no spožākajām. Iespējama iepazīšanās ar simpātisku cilvēku. Labvēlīgs laiks kontaktu veidošanai.Veiksme karjerā un lietišķajā jomā, ja vien pats ar ambīcijām un ietiepību to nesabojāsi. Baudījumu un atslodzi sniegs kultūras pasākuma apmeklējums.Iespējams, saņemsi izdevīgu darba piedāvājumu, kas ļaus pakāpties pa karjeras kāpnēm, un būs finansiāli izdevīgs. Piemērots laiks mācībām un ceļošanai.Ilgas pēc romantikas. Labi darbosies intuīcija. Neiesaisties intrigās un svešu problēmu risināšanā. Pārliekas sabiedriskās aktivitātes nav vēlamas.