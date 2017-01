Lidmašīna ar ASV izraidītajiem Krievijas diplomātiem izlidojusi no Vašingtonas

"Lidmašīna ir pacēlusies," sacījis Krievijas vēstniecības Vašingtonā preses dienesta pārstāvis.

Krievijas prezidenta lietu pārvaldes lidmašīnā ir arī izraidīto diplomātu ģimenes locekļi, līdz ar to aviolainera kopējais pasažieru skaits ir 96.

Jau ziņots, ka, reaģējot uz Maskavas kiberuzbrukumiem, Savienotās Valstis ceturtdien vērsa jaunas sankcijas pret Krieviju. No ASV tika izraidīti 35 Krievijas diplomāti, un sankcijas vērstas pret deviņām organizācijām un fiziskajām personām, tostarp pret Krievijas Federālo drošības dienestu (FDD) un pret Krievijas bruņoto spēku izlūkdienestu. Tiks slēgti arī divi Krievijas lietotie objekti ASV, kuri izmantoti "ar izlūkošanu saistītiem mērķiem".



Flight of Russian diplomats expelled from US now on its way to Moscow. https://t.co/XquoQRvRip #RSD88 pic.twitter.com/4C5GrE3BC6