Klubs, kurā svinības pārvērtās par asiņainu murgu, bija slavenību iecienīts. Aculiecinieki stāsta par notikušo. FOTO

Dzen pēdas uzbrucējam

Baisa, smaga, gara un sēru pilna diena Turcijā





























































































































Aculiecinieki stāsta par piedzīvotajām šausmām

Traģiskā apšaude Jaungada naktī Stambulā



















































































Uzbrukuma upuri

Turcijas prezidents sola cīņu pret terorismu

Naktsklubs - elitāra vieta

Pēdējā laika terorakti Turcijā

List of terrorist attacks in Turkey since summer 2015, including 5 on Istanbul over the past year. Source: New York Times pic.twitter.com/YLPtKeDIhi — Monica Marks (@MonicaLMarks) January 1, 2017

Stambulas policija uzsākusi plašus meklēšanas darbus, dzenot pēdas uzbrucējam, uz kura sirdsapziņas ir vismaz 39 cilvēku nāves. Turcijas premjerministrs Binali Jildirims gan noliedza vairāku mediju ziņoto, ka uzbrucējs bija ģērbies Santa klausa tērpā. Uzbrucēja personība vēl nav noskaidrota.Lai arī izskanēja, ka slepkavas bijuši vairāki, Turcijas varasiestādes šo informāciju neapstiprina, sakot, ka noziedznieks darbojies vienatnē.Jāatgādina, ka pēc terorakta Berlīnes Ziemassvētku tirdziņā, daudzviet Eiropā tika pastiprināti drošības pasākumi, turklāt pirms dažām dienām teroristiskās organizācijas "Islāma valsts" atbalstītāji, kurus tur aizdomās arī par apšaudi šajā naktsklubā, lai gan atbildību vēl neviens nav uzņēmies, draudēja, ka "vientuļie vilki" uzbruks "svinībām, sanākšanām un klubiem".Uzbrukumā izdzīvojušie tikmēr medijiem stāsta, ka klubā pavērās baisa aina - uz grīdas gulējuši cilvēku līķi, daži kluba apmeklētāji panikā metās Bosfora šauruma ūdeņos cerībā glābt savas dzīvības."Skanēja šāvieni. Kad tie atskanēja, daudzas meitenes noģība," stāstīja futbolists Sefa Boidas. Viņš norādīja, ka panikas rezultātā cilvēki metās bēgt un, iespējams, viens otru sabradāja līdz nāvei. Citi aculiecinieki stāstījuši, ka kluba apmeklētāji metās slēpties zem galda, kamēr uzbrucējs ar automātisko ieroci pārvietojās pa telpām, raidot visapkārt lodes.Aģentūra "Reuters" citē vēl kāda aculiecinieka teikto: "Sākumā mēs domājām, ka kaut kādi vīrieši savā starpā cīnās. Tad dzirdējām šāviena trokšņus un metāmies zem galdiem. Mēs dzirdējām vīrieti kliedzam "Allahu Akbar" (Dievs ir visuvarens - tulkojumā no arābu valodas). Mēs visas trīs to dzirdējām. Mēs dzirdējām, kā sadrūp sasistās glāzes zem viņa pēdām. Tikām ārā caur virtuvi, visur bija asinis un līķi.""Reuters" norāda - uzbrukums rokraksts atsauc atmiņā teroraktu Parīzē "Bataclan" mūzikas zālē, kas notika 2015.gada novembrī, kā rezultātā dzīvību zaudēja 130 cilvēki.Saskaņā ar jaunāko informāciju, uzbrukumā dzīvību zaudēja 11 turki un 24 ārzemnieki. Izskanējis, ka miruši ārvalstnieki no Saūda Arābijas (7), Irākas (3), Libānas (2), Tunisijas (2), Indijas (2), kā arī pa vienam cilvēkam no Kuveitas, Sīrijas un Izraēlas. Tāpat uzbrukumā dzīvību zaudējis Turcijas izcelsmes Beļģijas pilsonis, kā arī kanādietis ar irākiešu saknēm.Uzbrukumā miruši 25 vīrieši un 14 sievietes. 11 bojāgājušie jau nodoti ģimenēm apglabāšanai.Izskanējis arī, ka divi mirušie no Saūda Arābijas bijuši dvīņi, taču oficiālu apstiprinājumu tam nav.Ievainoto vidū ir desmit Saūda Arābijas, trīs Francijas, trīs Libānas, trīs Marokas, divi Azerbaidžānas un viens Jordānijas pilsonis, kā arī viena Izraēlas pilsone. Beļģijas Ārlietu ministrija apstiprināja, ka viens no ievainotajiem ir Beļģijas un Turcijas dubultpilsonis.Latvijas Ārlietu ministrijas rīcībā nav informācijas, ka nogalināto vai ievainoto vidū būtu Latvijas valstspiederīgie.Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans apsūdzēja terorakta organizētājus nolūkā radīt Turcijā haosu."Viņi cenšas iznīcināt mūsu valsts morāli un radīt haosu, apzināti uzbrūkot mūsu valsts mieram un vēršot savus šaušalīgos uzbrukumus civiliedzīvotājiem," sacīts Erdoana izplatītajā paziņojumā.Viņš solīja, ka cīņa pret terorismu Turcijā turpināsies."Turcija ir apņēmības pilna turpināt cīņu pret terorismu līdz galam un darīt visu, kas nepieciešams, lai garantētu savu pilsoņu drošību un nodrošinātu mieru reģionā," uzsvēris Erdoans."Reina" durvis apmeklētājiem vēra vaļā vēl tālajā 2002.gadā un naktsklubam izdevās iekarot Turcijas jaunās, sekulārās elites sirdis. "The Guardian" vēstī, ka naktsklubs bijis iecienīts arī tūristu, starptautisko biznesa cilvēku un pasaules līmeņa zvaigžņu vidū. Tajā iegriezusies arī dziedātāja Kailija Minoga, aktieri Daniels Kreigs un Naomi Votsa, kā arī leģendārais mūziķis Džons Bon Džovi.Dažādos tūrisma ceļvežos naktsklubs nereti tiek nosaukts kā labākais pilsētā, tajā atradies arī restorāns, kuru vieni sauc par dārgāko Stambulā, kamēr citi - par labāko. Vietnē, kurā apkopoti pasaulē labākie bāri, norādīts, ka tas "ir turku slavenību, modeļu, miljonāru un mediju darboņu pilns". Tūristi gan zinājuši stāstīt, ka nedēļas nogalēs klubā tik viegli nevarēja iekļūt - pat tad, ja biji gatavs šķirties no aptuveni 20 eiro ieejas maksas, gala vārds piederēja kluba darbiniekiem.Uzbrukums neesot bijis ārkārtīgi negaidīts - kluba saimnieks, Stambulas uzņēmējs Mehmets Kočarslans medijiem pastāstīja, ka no ASV izlūkiem saņemta informācija par uzbrukuma riskiem, kā rezultātā tika pastiprināta apsardze, tostarp no jūras puses.