Olivier Giroud just scored one of the all-time great Premier League goals. Everyone is on their feet. — gunnerblog (@gunnerblog) January 1, 2017

Olivier giroud stop that .that's one of the best goals I've ever seen. Naughty .. — Niall Horan (@NiallOfficial) January 1, 2017

Giroud with goal of the season 🔥 pic.twitter.com/PzFFZtqazv — MGH (@OfficialMgh) January 1, 2017

Giroud's goal the best in Premier League history you say? pic.twitter.com/WGnYL1duOV — Wayne Gardiner (@mrwayneg) January 1, 2017

“It’s the best Arsenal goal I’ve ever seen, the most beautiful goal an Arsenal player has ever scored” - @IanWright0 on Giroud's goal pic.twitter.com/QVl8hBRYSX — Premier League (@premierleague) January 1, 2017

Wenger says Giroud's goal against Palace today is in the top five during his time at Arsenal. — James Olley (@JamesOlley) January 1, 2017

Olivier Giroud says Henrikh Mkhitaryan was the inspiration behind his goal in post-match interview - https://t.co/4h4YteV6RQ pic.twitter.com/zhCbY2dgb2 — Squawka News (@SquawkaNews) January 1, 2017

Get you a girl that looks at you the way Giroud looks at his goal. pic.twitter.com/Z1Sq10exXl — Tom Gordon (@GoonerGordo) January 1, 2017

'I've seen Ollie do stuff like that in training' - Hector Bellerin on Giroud's scorpion goal.

Hmmmm. You sure, Hector? #afc — Piers Morgan (@piersmorgan) January 1, 2017

Olivier Giroud: Scorpion 🦂 pic.twitter.com/lO5rJbViR7 — Bleacher Report UK (@br_uk) January 1, 2017

"Chelsea" tuvojas premjerlīgas rekordam

Pēc šiem vārtiem, kas kļuva ne tikai par visas spēles hitu, bet arī par karstu tematu sociālajos tīklos, savu izbrīnu pauduši pat pieredzes bagātie futbola komentētāji un žurnālisti, sakot, ka "tie ir gadsimta vārti" un "labākie, kādi visa mūža laikā vien redzēti".Pats Žirū pēc spēles gan bijis apbrīnojami pieticīgs, sakot, ka viņam palīdzēja veiksme, taču viņa komandas biedrs Hektors Belerins medijiem atklāja - Žirū arī treniņos vairākkārt demonstrējis līdzīgu vārtu gūšanas paņēmienu.Žirū gan atzīst, ka šie vārti patiesi ir labākie, kādus viņš jelkad ir guvis.

Londonas "Chelsea" futbolisti sestdien Anglijas premjerlīgas 19.kārtas spēlē savā laukumā ar rezultātu 4:2 (1:0) pārspēja Stokas "City", tiekot pie 13.uzvaras pēc kārtas un uzlabojot kluba rekordu.

2002.gadā 14 uzvaras pēc kārtas izcīnīja Londonas "Arsenal", kas ir premjerlīgas rekords.

"Chelsea" rindās ar diviem gūtiem vārtiem atzīmējās Viljans, bet pa reizei precīzi bija Gerijs Keihils un Djēgu Košta.

Mača rezultātu spēles 34.minūtē pēc stūra sitiena atklāja Keihils, bet otrā puslaika sākumā Brunu Mārtins Indi panāca izlīdzinājumu. Otrā puslaika 12.minūtē Viljans vēlreiz izvirzīja vadībā "Chelsea" komandu. Savukārt puslaika vidū Pīters Krūčs no vārtu priekšas panāca neizšķirtu, bet minūti vēlāk Viljans no vārtsarga laukuma stūra atjaunoja vadību londoniešiem. Piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Košta pretinieku soda laukumā apspēlēja vairākus "City" futbolistus un pielika punktu "Chelsea" komandas uzvarai.

"Mums jāturas uz zemes un jākoncentrējas uz to, ko darām. Tas ir ļoti grūti. Bija sajūta, ka mūs nevar uzveikt, jo smagi strādājam. Esam parādījuši labu komandas raksturu," pēc mača teica Keihils.

Tikmēr "Chelsea" tuvāko sekotāju duelī "Liverpool" ar 1:0 (1:0) pārspēja Mančestras "City".

Liverpūliešiem vienīgos vārtus guva Džeordžino Vijnaldums, kurš mača astotajā minūtē pēc centrējuma soda laukumā ar galvu raidīja bumbu vārtos. Tikmēr "Liverpool" aizsardzības līnija, tai skaitā igaunis Ragnars Klavans, darbojās sekmīgi, neļaujot "City" līderim Serhio Agvero soda laukumā tikt pie bumbas.

"Bija smaga cīņa. "City" ir augstākā līmeņa komanda. Spēlējām tikai uz rezultātu. Varbūt nebija tas pats skaistākais mačs, kā gribētu spēlēt, tomēr bija liels cīņasspars. Šai uzvarai ir liela nozīme. Vēl tāls ceļš priekšā, taču ir patīkami atrasties kopvērtējuma augšgalā," pēc mača teica "Liverpool" futbolists Džeimss Milners, kurš savulaik pārstāvēja "City" vienību.

Citā premjerlīgas spēlē Antonī Marsiāls un Pols Pogbā spēles pamatlaika pēdējās piecās minūtēs guva divus vārtus, izraujot Mančestras "United" uzvaru 2:1 (0:0) pār "Middlesbrough".

"Tas ir skaisti. Šādi vārti ir iemesls, kāpēc mīlu futbolu. Šī uzvara bija ļoti svarīga. Bija daudz momenti, varējām maču uzvarēt daudz vieglāk, tomēr esam laimīgi par trim punktiem," atzīmēja Pogbā.

Vēl vienā premjerlīgas mačā pērnās sezonas čempione Lesteras "City" savā laukumā ar 1:0 (1:0) pārspēja Vesthemas "United", vienīgos vārtus gūstot Islamam Slimani, kurš bija precīzs spēles 20.minūtē.

"Esmu lepns par komandu, jo beidzot neielaidām vārtus. Bija ļoti labs komandas sniegums. Viņiem bija pāris labas iespējas, taču mēs nedevām vietu. Mums bija vajadzīgs līdzjutēju atbalsts, ko arī dabūjām," skaidroja Lesteras komandas galvenais treneris Klaudio Ranjēri.

Tikmēr Endrī Grejs guva savu pirmo "hat-trick" premjerlīgā, bet "Burnley" savā laukumā svinēja uzvaru 4:1 (1:0) pār "Sunderland".

"Vienmēr biju sapņojis par savu pirmo "hat-trick" premjerlīgā. Esmu labi iesācis sezonu. Ne daudzas komandas spēlē ar diviem priekšējiem uzbrucējiem, bet mēs to darām un mums sanāk," atzīmēja Grejs.

Savukārt zaudējumu sestdien cieta Svonsī "City", kas šonedēļ no amata atlaida galveno treneri Bobu Bredliju. Svonsī futbolisti savu skatītāju priekšā ar 0:3 (0:2) piekāpās Bournemouth". Tikmēr Vestbromvičas "Albion" ar 2:1 (1:1) viesos pārspēja "Southampton", bet premjerlīgas 19.kārta sākās piektdien, kad Hallas "City" savu skatītāju priekšā nospēlēja neizšķirti 2:2 (1:1) ar Liverpūles "Everton".

Tikmēr svētdien pie pārliecinošas uzvaras tika Totenhemas "Hotspur", kas viesos ar 4:1 (3:0) pārspēja "Watford" komandu. "Hotspur" rindās pa diviem gūtiem vārtiem Harija Keina un Dele Ali kontā.

Savukārt "Arsenal" divu Londonas komandu duelī savā laukumā ar 2:0 (1:0) pārspēja "Crystal Palace", kam pie stūres pagājušajā nedēļā stājās bijušais Anglijas izlases galvenais treneris Sems Elerdaiss. "Arsenal" rindās ar precīziem sitieniem atzīmējās Olivjē Žirū un Alekss Ivobi.

Premjerlīgas kopvērtējumā līderpozīciju ar 49 punktiem 19 spēlēs ieņem "Chelsea", kam sešu punktu zaudē "Liverpool". Tikmēr "Arsenal" tikusi pie 40 punktiem, bet par punktu punkti mazāk ir Mančestras "City" un "Hotspur" futbolistiem. Savukārt 36 punkti ir Mančestras "United" komandai, kas par deviņiem punktiem apsteidz tuvāko sekotāju "Everton", bet Lesteras "City" ar 20 punktiem atrodama 15.vietā 20 komandu konkurencē.

Jau pirmdien sāksies premjerlīgas 20.kārta, bet "Chelsea" "Arsenal" rekordu lūkos panākt trešdien, kad viesosies pie "Hotspur" futbolistiem.