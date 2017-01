Mamikins pēc tikšanās ar Asadu neizslēdz iespēju drīzumā apmeklēt arī Alepo

Politiķis sarunā ar aģentūru LETA atzina, ka visiem trim EP deputātiem, kuri ieradās Sīrijā, bija vēlme doties uz Alepo. Tomēr pēdējā brīdī tika saņemta informācija, ka ceļš būtu pārāk bīstams. "Līdz ar to atlikām šo braucienu," viņš izteicās.

"Ceru, ka aizbraukšu kaut kad. Tuvāko nedēļu, vai mēnešu laikā, nezinu. Baidos prognozēt," viņš atzina.

Vaicāts par ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (V) pausto ka, deputāta, tāpat kā deputātes Tatjanas Ždanokas (LKS), tikšanās ar Sīrijas prezidentu Bašaru al Asadu, kurš veicis noziegumus pret savas valsts iedzīvotājiem, nav pieņemama un ir nosodāma, atbildēja lakoniski - "pietiek dziedāt vienotā korī ar tiem Rietumvalstu līderiem, kas atnesa karu, barojot ar ieročiem tā saucamo opozīciju".

Jau vēstīts, ka Mamikins kopā ar vēl diviem EP deputātiem, kā arī Krievijas parlamenta augšpalātas deputātiem ceturtdien Damaskā tikušies ar Sīrijas prezidentu Asadu, informē Krievijas parlamenta augšpalātas Federācijas padomes preses dienests.

Tas vēsta, ka kopā ar Mamikinu Sīrijā ieradušies EP deputāti Jana Toma no Igaunijas un Stefano Maullu no Itālijas. Savukārt no Krievijas parlamenta augšpalātas delegācijā ir Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētājs Konstantīns Kosačovs, kā arī viņa vietnieki Andrejs Kļimovs un Zijads Sabsabi.