Dāvis Bertāns netiek laukumā dramatiskā "Spurs" zaudējumā pret "Hawks"

Viena no līgas līderēm pārtrauca četru uzvaru sēriju, zaudējot trešajā mačā pēc kārtas, kurā Bertāns netiek sūtīts laukumā.Zīmīgi, ka "Hawks" vienība pagarinājumā sacentās otro reizi trīs spēļu laikā - pagājušajā nedēļā dramatiskā cīņā ar 102:98 tika pieveikta cita latvieša Kristapa Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" vienība.Visu pirmo ceturtdaļu vadībā bija "Spurs", tomēr izskaņā mājinieki pietuvojās līdz 27:25. Kaut otrajā ceturtdaļā pirmos 11 punktus iemeta "Hawks", pretinieki ātri atguva iniciatīvu un arī pēc puslaika "Spurs" bija priekšā ar diviem punktiem - 46:44.Trešās ceturtdaļas priekšpēdējā minūtē "Spurs" panāca pat desmit punktu pārsvaru (70:60), tomēr cīņa atkal ātri izlīdzinājās un ceturtās ceturtdaļas ievadā, pateicoties spēcīgam Pola Milsepa sniegumam, kurš guva 17 savas vienības punktus pēc kārtas, "Hawks" izlīdzināja rezultātu - 75:75. Kaut pārsvarā priekšā bija "Spurs", tuvojoties izšķirošajiem mirkļiem, viesiem neizdevās iegūt drošu pārsvaru.Desmit sekundes pirms pamatlaika beigām "Hawks" zaudēja bumbu un Kavai Lenards realizēja divus soda metienus, izvirzot viesus vadībā ar trim punktiem. Turpinājumā Tims Hārdevejs juniors ar tālmetienu panāca izlīdzinājumu 100:100, bet pēdējais Lenarda metiens, noripojot pa stīpu, tomēr grozā neiekrita.Pagarinājuma ievadā Hārdevejs iemeta vēl divus tālmetienus, bet Deniss Šrēders panāca pat 110:104 "Hawks" labā. Tomēr, tuvojoties pielikto minūšu izskaņai, "Hawks" veica vairākus neprecīzus uzbrukumus un 34 sekundes pirms pagarinājuma beigām Lenards ar grūtu tālmetienu panāca 112:112. Pēc Milsepa neprecīza tālmetiena Hārdevejs izcīnīja svarīgu atlēkušo bumbu uzbrukumā, bet desmit sekundes pirms izskaņas viņš trāpīja tikai vienu soda metienu. Tomēr pēc otrā metiena nu jau Milseps savāca atlēkušo bumbu, bet arī Šrēders trāpīja tikai vienu soda metienu.Atlikušajās trijās sekundēs atkal iniciatīvu uzņēmās Lenards, bet viņa metiens no groza apakšas nebija precīzs un "Hawks" guva uzvaru."Spurs" rindās rezultatīvākais ar 27 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām bija Lamarkuss Oldridžs, bet ar 22 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Tonijs Pārkers.Pēc divu spēļu izlaišanas slimības dēļ "Spurs" sastāvā laukumā atgriezās Lenards, tomēr lielākajā daļā mača viņš nerādīja pārliecinošu sniegumu, apstājoties pie 13 gūto punktu atzīmes.Bertāns iepriekšējās trijās spēlēs laukumā bija izgājis vienīgi noslēdzošajās minūtēs, kad "Spurs" komanda jau panākusi drošu pārsvaru, bet iepriekšējo reizi no rezervistu soliņa viņš nepiecēlās 22.decembrī, kad "Spurs" ar 101:106 piekāpās Losandželosas "Clippers". Punktus latvietis nav guvis jau kopš 14.decembra, bet svētdienas spēlē viņš bija vienīgais "Spurs" basketbolists, kurš neizgāja laukumā.Tikmēr "Hawks" sastāvā ar 32 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām izcēlās Milseps, Hārdevejs sameta 29 punktus, bet vācietis Šrēders tika pie 16 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm.Nākamajā mačā "Spurs" otrdien uzņems Toronto "Raptors", bet ceturtdien jau atkal izbraukumā būs augstkalnē jāspēkojas ar Denveras "Nuggets".Grega Popoviča vadītā "Spurs" komanda ar 27 panākumiem 34 mačos atrodas Rietumu konferences otrajā pozīcijā, nu jau par divu zaudējumu tiesu atpaliekot no pērnās sezonas līgas finālistes Goldensteitas "Warriors".Savukārt "Hawks" ar 18 uzvarām 34 spēlēs nostiprinājās Austrumu konferences piektajā pozīcijā. Kristapa Porziņģa pārstāvētā Ņujorkas "Knicks" vienība ar 16 uzvarām 33 cīņās ir šīs konferences astotajā pozīcijā.