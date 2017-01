Traģiskā apšaude Jaungada naktī Stambulā



















































































42 attēli

Diena pēc terorakta naktsklubā Stambulā - Turciju pārņem sēras





























































































































63 attēli

"Turpinot "Islāma valsts" svētītās operācijas pret krusta aizstāvi Turciju, kalifāta varonīgais kareivis deva triecienu vienam visslavenākajiem naktsklubiem, kur kristieši svin savus atkritēju svētkus," teikts grupējuma paziņojumā.Turcijas mediji jau iepriekš pirmdien ziņoja, ka Ankaras varasiestādes ar uzbrukumu saista "Islāma valsti".Laikraksts "Hurriyet" vēsta, ka Turcijas policija un izlūkdienesti saņēmuši informāciju par "Islāma valsts" uzbrukumu risku vairākās pilsētās un, reaģējot uz to, veikti vairāki reidi un aizturēšanas.Neminot avotus, "Hurriyet" ziņo, ka uzbrucējs, kurš sarīkoja slaktiņu naktsklubā "Reina" un joprojām nav notverts, domājams, ir saistīts ar "Islāma valsti" un varētu būt no Kirgizstānas vai Uzbekistānas.Izmeklētāji arī pieļauj, ka uzbrucējs ir saistīts ar to pašu teroristu šūniņu, kas jūnijā sarīkoja trīskāršu uzbrukumu Stambulas Ataturka lidostā, nogalinot 47 cilvēkus.Atsevišķā rakstā "Hurriyet" vēsta, ka Turcija 30.decembrī saņēmusi no ASV informāciju, ka pastāv "Islāma valsts" uzbrukumu risks Ankarā Vecgada vakarā, bet konkrēta vieta nebija minēta.Turcijas varasiestādes līdz šim nav paziņojušas, ko tur aizdomās par uzbrukumu naktsklubam "Reina".