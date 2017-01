Notiks arhitekta Arno Heinrihsona grāmatas "Georgs. Neticams, bet gandrīz patiess stāsts" atvēršanas svētki

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Uz grāmatas priekšējā vāka redzams Zelta jeb tā dēvētais „Dievišķais” griezums, itāļu matemātiķa Fibonači /1170.g. – 1250.g./ skaitļu rindas, kuras zināmā mērā ir Zelta griezuma skaitliskais atspoguļojums, un Fibonači spirāle.Lai arī cik tas nebūtu savādi, bet šīs proporcijas ir sastopamas gan cilvēka ķermeņa daļu attiecībās, gan Ēģiptes piramīdu un Partenona uzbūvē. Fibonači skaitļi novērojami dabā sastopamo spirāļu /Fermā spirāles/ parametros, piemēram, saulespuķēs, čiekuros un kaktusos. Šīs sakarības un formas ir sastopamas zvaigžņu un planētu savstarpējos attālumos, kā arī to attālumos no Saules. Daudzas Visuma galaktikas un arī „mūsu” Piena ceļš atgādina Fibonači spirāli.Varbūt tas tomēr liecina, ka arī mēs esam daļa no Lielā Veseluma, tam kaut ko nozīmējam, varam tam kaut ko dot un cerēt no tā kaut ko saņemt?Grāmatas autors Arno Heinrihsons saka: „Pēc būtības šī ir tikai Ābece, kuru vajadzētu apgūt, lai lasītu „nopietnākas grāmatas”. Lai nu kā, bet es ļoti ceru, ka katrs, kurš šo Ābeci izlasīs, kļūs kaut mazlietiņ domājošāks, redzīgāks un labāks nekā bijis vakar.”