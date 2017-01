Pagājušogad Likteņdārzu apmeklējuši vairāk nekā 60 000 cilvēku

Apmeklētāju skaits palicis līdzīgā līmenī - arī 2015.gadā Likteņdārzu apmeklēja aptuveni 60 000 apmeklētāju.Aizvadītajā gadā dārzs kļuvis par iecienītu ģimeņu pulcēšanās vietu - arvien vairāk pāru izvēlējušies teikt jāvārdu tieši dārza amfiteātrī un skatu terasē. Likteņdārzā notikušas arī bērnu kristības un ģimenes un dzimtu tikšanās.Pieaudzis arī to cilvēku skaits, kas izvēlējušies iegravēt savu vārdu Likteņdārza draugu alejas bruģakmenī. Pateicoties ziedojumiem, veiktas vairākas bruģēšanas darbu kārtas, kopā gada laikā iebruģējot ap 5000 bruģakmeņu, informēja projekta īstenotāji.Šogad Likteņdārzā notiks gan pasākumi, kas kļuvuši jau par tradīciju, piemēram, 18.novembra saulrieta sagaidīšanas svētki, Lielā talka, Sajūtu diena un Ābolu balle, gan arī jauni un iepriekš nebijuši pasākumi. Jaunās skaņās izskanēs Latvijas Televīzijas ziedojumu akcija "Top Latvijas Likteņdārzs", kā arī pirmo reizi tiks atzīmēta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, 4.maijā svinot Baltā galdauta svētkus."Pateicamies visiem, kas ziedojuši Likteņdārza attīstībai 2016.gadā. Arī jaunais 2017.gads solās būt spilgts un notikumiem piesātināts - šogad plānots pabeigt daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku. Turpināsim darbu pie virtuālās Piemiņas ēkas, amfiteātra, Lielā kalna un Likteņdārza draugu alejas. Aicinām visus atbalstīt topošās ieceres, lai Likteņdārzs kļūtu par mūsu kopīgo dāvanu Latvijai tās simtgadē," pauda Kokneses fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa.Jau ziņots, ka novembrī sākta Likteņdārza sabiedriskās ēkas un Lielā kalna būvniecība, kas papildinās esošās būves un simbolisko vides koncepciju, informēja projekta pārstāve Diāna Grudule.Sabiedriskajā ēkā būs divas konferenču zāles, kafejnīca un restorāns, kas radīs iespēju rīkot konferences, koncertus un citus pasākumus.Sabiedriskā ēka tiks veidota kā "kalns" jeb tilta sākums, simboliski atainojot Likteņdārza ideju - tautas ceļu no pagātnes uz nākotni. Ēkas jumts kalpos kā pastaigu vieta un skatu laukums.Ēkas pirmā posma būvniecībai līdzekļus 110 000 eiro apmērā piešķīrusi Latvijas valsts, savukārt 60 000 eiro ziedojis Vācijā dzīvojošais latvietis Gaidis Graudiņš.Vienlaikus ar daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas celtniecību sākta arī Likteņdārza Lielā kalna būvniecība. Tas tiks veidots kā 12,5 metrus augsta virsotne, no kuras varēs pārlūkot visu Likteņdārza ainavu. Kalna veidols atspoguļos dabas un laika ritējumu.Līdz 2018.gadam plānots pabeigt daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, virtuālo Piemiņas ēku, amfiteātri, Lielo kalnu un Likteņdārza draugu aleju, ko veido bruģakmeņi ar iegravētiem ziedotāju vārdiem.