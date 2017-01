Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubam Ņujorkas "Knicks" vajadzētu pasaudzēt vienu no saviem līderiem Kristapu Porziņģi, samazinot viņa spēles laiku, jo citādāk nākotnē talantīgajam latvietim var rasties lielākas veselības problēmas, raksta laikraksts "The New York Post".