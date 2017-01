Asinspirts Stambulā: aiztur 8 aizdomās turētos. Izdzīvojušais: "Es vienkārši ļāvu viņam mani sašaut". FOTO

Aizdomās turamos aizturējusi Stambulas pretterorisma policija. Uzbrucējs, kurš sarīkoja apšaudi, vēl nav notverts, bet atbildību par šo slaktiņu uzņēmies teroristiskais grupējums "Islāma valsts".



Šobrīd aizdomās par uzbrukumu tiek meklēts terorists, kurš varētu būt no Kirgizstānas vai Uzbekistānas. Likumsargi izmeklē arī to, kāpēc uzbrucējam izdevās tik veikli aizmukt no slaktiņa vietas.

Ziņu aģentūra "Anadolu" uzsver, ka slepkava pratināmo vidū nav.

Pirmdien "Islāma valsts" atbalstītāji izplatīja paziņojumu, kurā apgalvots, ka slaktiņu Stambulas naktsklubā sarīkojis grupējuma biedrs.

Slaktiņš sarīkots, pildot grupējuma līdera Abu Bakra al Bagdadi pavēli uzbrukt Turcijai, teikts paziņojumā.

Rietumu ziņu aģentūras nav pārliecinājušās par paziņojuma autentiskumu, taču tas atgādina agrākos grupējuma paziņojumus.

Paziņojums publicēts ziņapmaiņas aplikācijas "Telegram" kanālā, kur publicēti iepriekšējie "Islāma valsts" paziņojumi.

Izdzīvoja, jo tēloja mirušu

Latvijas valstspiederīgie nav cietuši

Turcijas prezidents sola cīņu pret terorismu

Naktsklubs - elitāra vieta

Tikmēr Džeikobs Rāks no ASV, kurš guva ievainojumus slaktiņā, medijiem pastāstīja, ka izdzīvoja, jo tēloja, ka ir miris. "Brīdī, kad viņš šāva, es biju nekustīgs. Es vienkārši ļāvu viņam mani sašaut," viņš pastāstīja. Amerikānim iešauts kājā, taču viņš neizdvesa ne skaņu, lai nepievērstu uzbrucēja uzmanību.Mediji arī vēstī, ka Rāka dzīvību, iespējams, glāba mobilais tālrunis - kājā raidītā lode sākumā sadragājusi telefonu un tikai pēc tam skārusi viņa miesu, slāpējot lodes spēku. Ārsti saka - iespējams, telefons paglāba no artērijas skaršanas.Šorīt amerikānis atgriezies Filadelfijā, kur turpinās ārstēšanos.Aplēsts, ka kopumā uzbrucējs raidījis aptuveni 120 šāvienus aptuveni septiņas minūtes ilgušās asinspirts laikā.Saskaņā ar jaunāko informāciju, Latvijas valstspiederīgie šajā uzbrukumā necieta, apliecināja Ārlietu ministrijā.Ministrijā norādīja, ka šādu apstiprinājumu tā saņēmusi no Turcijas varas iestādēm. Vienlaikus ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V) Latvijas vārdā izteicis līdzjūtību Turcijai saistībā ar bruņoto uzbrukumu.Ārlietu ministrs pauž visdziļākos līdzjūtības apliecinājumus bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem, kā arī novēl ātrāku izveseļošanos ievainotajiem.Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdoans apsūdzēja terorakta organizētājus nolūkā radīt Turcijā haosu."Viņi cenšas iznīcināt mūsu valsts morāli un radīt haosu, apzināti uzbrūkot mūsu valsts mieram un vēršot savus šaušalīgos uzbrukumus civiliedzīvotājiem," sacīts Erdoana izplatītajā paziņojumā.Viņš solīja, ka cīņa pret terorismu Turcijā turpināsies."Turcija ir apņēmības pilna turpināt cīņu pret terorismu līdz galam un darīt visu, kas nepieciešams, lai garantētu savu pilsoņu drošību un nodrošinātu mieru reģionā," uzsvēris Erdoans."Reina" durvis apmeklētājiem vēra vaļā vēl tālajā 2002.gadā un naktsklubam izdevās iekarot Turcijas jaunās, sekulārās elites sirdis. "The Guardian" vēstī, ka naktsklubs bijis iecienīts arī tūristu, starptautisko biznesa cilvēku un pasaules līmeņa zvaigžņu vidū. Tajā iegriezusies arī dziedātāja Kailija Minoga, aktieri Daniels Kreigs un Naomi Votsa, kā arī leģendārais mūziķis Džons Bon Džovi.Dažādos tūrisma ceļvežos naktsklubs nereti tiek nosaukts kā labākais pilsētā, tajā atradies arī restorāns, kuru vieni sauc par dārgāko Stambulā, kamēr citi - par labāko. Vietnē, kurā apkopoti pasaulē labākie bāri, norādīts, ka tas "ir turku slavenību, modeļu, miljonāru un mediju darboņu pilns". Tūristi gan zinājuši stāstīt, ka nedēļas nogalēs klubā tik viegli nevarēja iekļūt - pat tad, ja biji gatavs šķirties no aptuveni 20 eiro ieejas maksas, gala vārds piederēja kluba darbiniekiem.Uzbrukums neesot bijis ārkārtīgi negaidīts - kluba saimnieks, Stambulas uzņēmējs Mehmets Kočarslans medijiem pastāstīja, ka no ASV izlūkiem saņemta informācija par uzbrukuma riskiem, kā rezultātā tika pastiprināta apsardze, tostarp no jūras puses.