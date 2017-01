Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 3. janvāris

Neiedomājies diktēt savus noteikumus vai kontrolēt citu rīcību – attiecībām par labu tas nenāks. Īpaši to der ievērot, kontaktējoties ar augstākstāvošām amatpersonām, darījuma partneriem un cilvēkiem, kas raduši kareivīgi aizstāvēt savas intereses. Par nopietnām lietām nejoko, vadošu darbinieku pacietību nepārbaudi. Uzmanīgi seko līdzi ienākumiem un izdevumiem.Pārāk lielus plānus tuvākajās dienās neieceri, jo iespējami dažādi šķēršļi to īstenošanā. Tavus labos nodomus un apņemšanās var izjaukt konkurenti un skeptiķi. Vēlāk var traucēt aplami priekšstati un ideāli. Rūpīgi izvēlies, kuriem uzskatiem sekot, no kuriem labāk atteikties, jo tie traucē pilnveidoties un pilnvērtīgi izmantot tev dotās iespējas.Pārspīlēta pienākuma izjūta un atbildība var radīt emocionālu diskomfortu, nepametīs sajūta, ka visiem citiem klājas labāk nekā tev. Neiedomājies to kliedēt ar pārgalvīgu rīcību. Atpūšoties un izklaidējoties seko līdzi savai un citu drošībai. Lieki neriskē, nenodarbojies ar ekstrēmiem sporta veidiem, neiesaisties avantūrās. Atvēli laiku jaunu zināšanu apguvei.Nebūs viegli sekot saviem ideāliem un izdarīt pareizo izvēli. Uzmanību no svarīgu jautājumu risināšanas var novērst kārdinošas izklaides iespējas vai vilinājums paslinkot. Arī atmosfēra mājās un domstarpības ar tuviniekiem neveicinās konstruktīvu pieeju problēmu risināšanā. Būsi par sevi diezgan labās domās, tevi būs grūti pārliecināt, ka esi kļūdījies.Var pievilt gan kolēģi, gan tehnika. Gribot negribot secināsi, ka ne uz ko un ne uz vienu nevar paļauties. Laika gaitā tehniskās problēmas izdosies novērst, grūtāk būs īstenot ar karjeru un nākotnes plāniem saistītas ieceres. Situācijas analīze vēlamo rezultātu nedos. Vērtīgu padomu saņemsi no nejauši sastaptiem cilvēkiem un tiem, kas problēmas raduši risināt citādi nekā tu.Esi piesardzīgs, iepērkoties vai veicot maksājumus. Nerīkojies impulsīvi, nemānies – ar viltu un blēdīšanos bagātāks nekļūsi. Līdz brīvdienām nav ieteicams doties izklaides un kultūras braucienos. Kāds tavs pieņēmums par to, kas ir labi vai slikti, var nesakrist ar apkārtējo viedokli. Turpmākajā laikā izmanto iespēju atgriezties pie labi zināma darba un pienākumiem.Lieki netērē ne naudu, ne enerģiju. Pat ja jūties drošs par saviem ienākumiem, iepērcies pārdomāti, neizdabā savām vai tuvinieku vēlmēm. Mājās nezaudē kontroli pār sevi un situāciju, nepadodies tuvinieku provokācijām. Ja teiksi visu, ko domā, un rīkosies impulsīvi, no strīdiem un nesaskaņām izvairīties būs grūti. Neizcel slikto, katrā situācijā mēģini saskatīt arī ko pozitīvu.Neiesaisties diskusijās ar cilvēkiem, kam patīk citus kritizēt un nosodīt. Viņu izteikumi lielākoties būs balstīti uz emocijām un būs ļoti subjektīvi – saprasties ar tādiem nebūs viegli. Esi piesardzīgs, darot praktisku darbu, vadot automašīnu vai pārvietojoties ar sabiedrisko transportu. Brīvā brīdī atrodi relaksējošu, prātu nomierinošu nodarbošanos.Neesi pārgalvīgs, neizdabā savām vēlmēm. Neiedomājies sevi bagātāku, nekā tas ir patiesībā. Priekšroku dod tēriņiem, kas saistīti ar sadzīves ērtību nodrošināšanu. Esi izvēlīgs, bet ne kaprīzs. Vairies no nevajadzīgiem pārdzīvojumiem – tas var negatīvi ietekmēt tavu pašsajūtu un liegt iespēju pilnvērtīgi iekļauties sabiedriskajās aktivitātēs.Pašapziņa un ticība saviem spēkiem palīdzēs īstenot iecerēto. Taču piesargies no pārlieka optimisma un uzmācīgām idejām – tās var mudināt uz aplamu rīcību. Cēla mērķa vārdā neiesaisties avantūrās, neriskē, izvairies no darījumiem, kas var negatīvi ietekmēt tavu reputāciju. Materiālās labklājības jautājumu risināšanu atliec uz citu dienu.Tuvāko dienu notikumi var mudināt pārskatīt kritērijus, pēc kuriem līdz šim vadījies, pieņemot svarīgus lēmumus. Ģimene, radinieki labprāt tev palīdzēs, taču pārlieku jaukties savos plānos viņiem neļauj. Ne tuvus, ne tālus braucienus neieplāno. Ja esi spiests doties ceļā, gatavojies tam rūpīgi, īpašu uzmanību pievēršot praktiskiem sagatavošanās darbiem.Risinot praktiskus jautājumus, sarežģījumi var rasties iesīkstējušu priekšstatu un stereotipu dēļ. Lai no tiem atbrīvotos, uzdrošinies būt radošāks, atļaujies brīvāku domas lidojumu. Kādu no iecerēm var izjaukt stabilitātes trūkums materiālā sfērā. Nestaigā sadrūmis, pielāgojies situācijai. Atvēli laiku hobijam, atpūtai draugu lokā vai izklaidei, kas neprasa lielus ieguldījumus.