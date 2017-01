Fani šokā par seriāla "Šerloks" iemīļotā aktiera šķiršanos no sievas kā dzīvē, tā uz ekrāna

Seriālā „Šerloks” Frīmena un Abingdonas tēlotie personāži piedzīvoja arī kāzas.

Šī situācija aktieriem bija vēl jo sarežģītāka, jo Mārtinam Frīmenam un Amandai Abingdonai nācās uz ekrāna tēlot mīlošu pāri, kad pašu dzīvē risinājās šķiršanās. Uz ekrāna viņiem bija jāiejūtas jauno vecāku lomā un jāparāda, cik ļoti viņi viens otru mīl.Pēc jaunās sezonas pirmās sērijas noskatīšanās fanus pārņēmušas divējādas izjūtas. Sērija beidzas traģiski. Abingdonas varone Mērija, glābjot Benedikta Kamberbača atveidoto Šerloku, metas pretī lodei viņa vietā un mirst. No vienas puses, Frīmens un Abingdona var justies atviegloti, jo vairs uz ekrāniem nebūs jāatveido mīlošu pāri, no otras – fani jūtas šokēti par šādiem sižeta pavērsieniem viņu iemīļotajā seriālā.Mērijas Vatsones nāve līdz asarām novedusi neskaitāmus seriāla „Šerloks” skatītājus, par ko viņi pauduši savas emocijas sociālajos tīklos. Mirstot Mērija savam vīram doktoram Džonam Vatsonam atzīst, ka vīrs bijis „visa viņas pasaule” un lūdz parūpēties par abu jaundzimušo mazuli.Neraugoties uz šķiršanos privātajā dzīvē, Abingdona un Frīmens epizodi nospēlē pārliecinoši. Mirstot Mērija vīram velta arī šādus aizkustinošus vārdus: „Tu padarīji mani tik laimīgu, tu sniedzi man visu, ko vien es būtu varējusi vēlēties.” Savukārt doktors Vatsons izplūst sirdi plosošās raudās.Mārtins Frīmens atzīst, ka notēlot šo epizodi patiešām bijis liels izaicinājums, it īpaši tāpēc, ka abiem reālajā dzīvē ir divi bērni un, gatavojoties, lomai, paši atcerējušies laiku, kad bijuši jaunie vecāki.„Mēs nospēlējām šo epizodi jau neesot vairs kopā īstajā dzīvē. Tas bija ļoti savādi, lai gan mēs sastrādājāmies kā draugi un aizvien esam ļoti tuvi,” intervijā izdevumam „The Observer” izteicies Frīmens. „Vienmēr ir interesanti strādāt kopā ar savu partneri, jo tu viņu pazīsti labāk nekā jebkurš cits. Un tā bija arī šajā seriālā.”Jautāta, vai filmējoties jaunākajā sērijā, Abingdona jutusies savādi, viņa žurnālam „Stella” atzinusi: „Jā, ļoti savādi. It īpaši jau atveidojot jaunos vecākus, kuri nomodā pavada visu nakti, barojot mazuli un tādā garā, jo mēs paši atsaucām atmiņā laiku, kad pirmoreiz to visu kopā piedzīvojām [īstajā dzīvē].”„Man patīk strādāt kopā ar Mārtinu, un mēs bez liekas šaubīšanās piekristu to darīt atkal. Taču šajā sērijā bija dažas epizodes, kuru laikā domājām: ‘Ak, vai mēs darām pareizi?’ Atbilde, kas atnāca, vienmēr bija – jā.”Intervijā Abingdona arī nedaudz pastāsta par šķiršanos, ko sauc par abpusēji draudzīgi pieņemtu lēmumu. Aktrise atzīst, ka vīra biežā prombūtne darba saistību dēļ arī nospēlējusi ne mazu lomu šā lēmuma pieņemšanā.„Mēs bieži dzīvojām šķirti, un man šķiet, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tā notika,” uzskata Amanda Abingdona. „Tu nedrīksti būt šķirta no otra pārāk ilgi, jo iemācies tikt galā ar visu pati un pierast pie tā, ka dzīvojat šķirti. Beigu beigās jūs pazaudējat saikni.”Abingdona norāda, ka pašu bērni sākotnēji ziņu par šķiršanos uztvēruši ar dziļām skumjām, taču viņi saprotot, ka abi vecāki viņus ārkārtīgi mīl.„Viņi tagad ir ļoti ievainojami, bet viņi no mums saņems visu to labāko, kas ir daudz labāk, nekā visiem kopā dzīvot disharmonijā vienā mājā,” ir pārliecināta aktrise.„Mēs ar Mārtinu aizvien esam labākie draugi un mīlam viens otru. Lēmums bija draudzīgi pieņemts, kad sapratām, ka esam nonākuši līdz mūsu kopābūšanas beigām.”„Nebija nekāda naida. Patiešām. Mēs tikai secinājām, ka vairs nespējam dzīvot kopā. Viņš izvācās no dzīvokļa Ziemeļlondonā, es paliku tajā un mēs atvērām jaunu nodaļu savās dzīvēs.”„Mārtins bērnus redz, cik vien bieži to vēlas,” norāda Amanda Abingdona.