Pēc šķiršanās no ilggadējās sievas Santas Pujātes aktieris Edgars Pujāts (45) jau aptuveni pusotru gadu ir kopā ar savu mīļoto sievieti Martu Aniņu (23), un šogad pārim gaidāms ģimenes pieaugums. Edgars neslēpj, ka bērniņš pasaulē nāks jau pavasarī. Martai gaidāmais mazulis būs pirmā, savukārt Edgaram – trešā atvase. No laulības ar Santu Edgaram ir divi pieauguši dēli Kristaps un Madars.Vēl pirms pāris gadiem šķiršanās bēdu sagrauzts, Liepājas teātra aktieris aizgāja no ģimenes dzīvokļa Liepājā, un sāka vientuļnieka dzīvi ārpus pilsētas. Mājā viņš mitinājās tikai mājdzīvnieku kompānijā. Nule aizritēja gads, kopš Edgaram Pujātam sākās lielā, jaunā dzīve, un liktenis populārajam skatuves māksliniekam pat piespēlēja ne tikai mīlestības pilnas attiecības, bet arī starta kapitālu – 2015. gada novembrī momentloterijā Pujāts laimēja iespaidīgu laimestu – 30 000 eiro. Vinnētos līdzekļus Edgars izlēma ieguldīt sava lauku īpašuma remontam, un nu Pujāta „Mazdzintarnieki” no vientuļnieka mitekļa kļuvuši par mākslinieka jaunās ģimenes ligzdiņu.Kasjauns.lv Edgars Pujāts teic, ka aizgājušais gads viņam bijis veiksmīgs. „ Gan pabeidzu, gan iesāku ļoti labi - veicas gan mīlestībā, gan darbā, gan visur citur,” priecājas aktieris. Viņš izlēmis, ka šogad atkal centīsies nesmēķēt. „Ar jauno gadu esmu izlēmis atmest pīpēšanu. Jau kuro reizi... Kuro? Ja nemaldos, tad septīto,” nopietni teic Edgars.