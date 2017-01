Kā informēja ELA, parakstu vākšana notiek portālā "Manabalss.lv" ar mērķi Saeimā panākt grozījumus Likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN), kas pašlaik paredz, ka uz Latviju noteiktā apmērā pārskaitīti naudas līdzekļi saņēmējiem ir jādeklarē un var tikt aplikti ar nodokli 23% apmērā. ELA piedāvā ar IIN neaplikt dāvinājumus iztikai, ko fiziskām personām sniedz Latvijas valstspiederīgie ar ārvalstīs reģistrētu dzīvesvietu, un deklarēšanas pienākumu noteikt tikai par summām, kuras gadā pārsniedz 12 minimālo mēnešalgu apmēru.ELA prezidija pārstāve Elīna Pinto uzsvēra diasporas pārskaitījumu nozīmi Latvijā, norādot, ka diaspora ik gadu uz Latviju nosūta tikpat naudas, cik valdība tērē valsts aizsardzībai un veselības aprūpei kopā."Šī nauda nav tikai abstrakti skaitļi. Daudziem jo daudziem Latvijā tā ir "dzīvības līnija". Tie ir iztikas pamatlīdzekļi, par ko gados vecākiem vai slimības skartajiem iegādāties zāles un apmaksāt ārstus, tā ir skolas nauda gados jaunākiem, tas ir atbalsts mājokļa vai saimniecības uzturēšanai Latvijā. Tas ir atspaids ne tikai tuviniekiem, bet visai valstij, kam citādi nāktos risināt daudz asāku sociālo spriedzi," viņa sacīja.ELA iniciatīvā skaidro, ka pašreizējā sistēma rada trīs problēmas. Pirmkārt, uz Latviju sūtītajiem līdzekļiem nodokļus piemēro divkārt - par ārvalstīs nopelnīto jau ir nomaksāti nodokļi sūtītāja mītnes zemē. Otrkārt, nodokļa piemērošana naudas saņēmējiem, kas nav laulātie vai tuvi radi, faktiski īpaši smagi skar sociāli mazaizsargātus tuviniekus.ELA apkopotās liecības no ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas cilvēkiem liecina, ka iztikas līdzekļi no ārvalstīm uz Latviju bieži tiek sūtīti izpalīdzīgiem tālākiem radiem, draugiem, kaimiņiem, lauku pastniekiem. Viņi naudu Latvijā tālāk nodod aprūpētajiem saņēmējiem - sirmgalvjiem, bērniem, lauku cilvēkiem, kam vecuma, slimības vai attāluma dēļ naudas saņemšana bankā vai bankomātā nav risinājums.Paredzot 23% nodokli šādos gadījumos, tiek īpaši smagi skarti šie jau tā sociāli mazaizsargātie cilvēki, par ko uz vietas Latvijā palīdz rūpēties kāds līdzcilvēks, uzskata ELA."Šis nodoklis jāmaksā arī ārvalstīs strādājošo neprecētiem dzīvesbiedriem, kas palikuši Latvijā. Visbeidzot, pienākums deklarēt saņemto atbalstu, kas gadā pat nesasniedz minimālās algas apmēru, ir nesamērīgs birokrātisks šķērslis cilvēkiem, kas bieži vai nu paši ir mazaizsargāti vai par šādiem cilvēkiem izpalīdzīgi gādā," norādīja ELA.ELA ir apvienojusies 21 latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskā organizācija no 17 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. ELA mērķis ir pārstāvēt Eiropas latviešu diasporas intereses, saskaņot tās biedru organizāciju darbību informācijas, latviskās izglītības un kultūras un pilsoniskās līdzdalības jomās, kā arī veicināt sadarbību starp biedru organizācijām un ar radniecīgām organizācijām.