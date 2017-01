Latvijas olimpieši dopinga skandāla dēļ no valsts varētu saņemt vēl vairākus desmitus tūkstošus eiro

Valdības noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un šo balvu apmēru paredz, ka par izcīnīto pirmo vietu olimpiskajās spēlēs prēmija ir līdz 142 288 eiro, bet par zemākām godalgotām vietām – līdz 60% no šīs summas. Noteikumos gan atrunāta tikai konkrēta summa par pirmo vietu, bet ar piebildi „līdz”. Arī pārējos gadījumos ir piebilde „līdz”. Tā kā nekur skaidri nav noteikts, cik lielai šai balvai jābūt un vai vispār tās lielums strīdus gadījumos ir jāpārskata. Tomēr Izglītības un zinātnes ministrijā Kasjauns.lv apliecināja, ka gadījumā, ja tiks diskvalificēti Krievijas sportisti, naudas prēmiju apjoms varētu tikt pārskatīts, un, protams, uz augšu.Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece Edīte Olupe portālam Kasjauns.lv pavēstīja: „Gadījumos, kad pēc starptautisko sporta federāciju lēmuma par oficiālo rezultātu pārskatīšanu kādam no Latvijas sportistiem (kuram par attiecīgo sākotnēji iegūto vietu ir tikusi piešķirta naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā) tiek piešķirta augstāka vieta, pēc attiecīga Latvijā atzītās sporta federācijas iesnieguma (par šo faktu) saņemšanas un izvērtēšanas jautājums par iespējamu naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā apmēra palielināšanu sportistam un viņu apkalpojošajiem sporta darbiniekiem tiek virzīts izvērtēšanai Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē un, ja padome pieņem attiecīgu lēmumu, arī izskatīšanai Ministru kabineta sēdē”.Jau ziņots, ka savulaik Nacionālā sporta padome atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu 2014. gada Soču ziemas olimpisko spēļu godalgoto vietu ieguvējiem piešķirt naudas balvas. Prēmijas par divām olimpiskajām bronzas medaļām saņēma kamaniņu braucēji Andris un Juris Šici (tiesa, prēmija tika piesķirta viena par vienu no šīm medaļām) kā arī bobslejisti Oskars Melbārdis, Arvis Vilkaste, Jānis Strenga un Daumants Dreiškens par izcīnīto otro vietu četriniekos un par piekto vietu divnieku ekipāžu sacensībās. Tāpat skeletonists Martins Dukurs par otro vietu skeletonā saņēma 85 373 eiro pēc nodokļu nomaksas, bet viņa brālis Tomass Dukurs par ceturto vietu saņēma 30 734 eiro. Kamaniņu braucējai Elīzai Caucei (tajā laikā vēl Tīrumai) par trešo vietu komandu stafetē izmaksāja 38 418 eiro pēc nodokļu nomaksas. Tāda pati summa tika arī kamaniņu braucējam Mārtiņam Rubenim. Kopumā olimpiešiem un viņu treneriem, kā arī apkalpojošajam personālam par augstiem sasniegumiem piešķīra prēmijas 1 516 664 eiro apmērā. Tagad viņiem par izcīnītajām augstajām vietām pienāktos apmēram par ceturtdaļmiljonu lielākas prēmijas.