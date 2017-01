Rīdzinieku pāris padomju "bloķenes" dzīvokli pārvērš līdz nepazīšanai. Pamāca citus - kā nepārmaksāt. FOTO

Caur izmisumu un asarām, bet pats!

Rīdziniece Ance kopā ar draugu Reini pārvērš padomju laiku dzīvokli līdz nepazīšanai



























































„Tātad šā gada augusta beigās es un mans draugs Reinis Žeļņeronoks tikām pie kolosālākās iespējas dzīvot kaut kur citur, ne tur, kur iepriekš. Bet, lai mēs varētu komfortabli justies jaunajā vietā, bija nepieciešams remonts,” savu situāciju skaidro Ance. Abu finansiālā situācija neesot bijusi pārāk iepriecinoša, līdz ar ko remontu nācies taisīt pašiem savām rokām.Kopējās remonta izmaksas – 3750 EUR. „Šajās izmaksās ietilpst visi apdares materiāli, flīzes, tapetes, krāsas, lampas, vannas istaba (izņemot veļas mašīnu), klozetpods, dekoratīvie elementi skapjiem, virtuves iekārta (ieskaitot tvaika nosūcēju, plīti, cepeškrāsni, u.c.) „Ja remontam plāno ņemt strādniekus, rēķinies ar aptuveni dubultām izmaksām, kurās ietilps samaksa par darbu!” brīdina dzīvokļa saimniece.„Ja vien ir iespēja, vēlme un gribēšana regulāri raudāt, strīdēties un atmest visam ar roku, iesaku labāk darīt pašam. Kāpēc? Ietaupīsi kaudzi naudas, uzzināsi, ka viss ir šausmīgi dārgs, visdrīzāk remontdarbu veicēji gribēs sienas apšūt ar reģipsi, kas vidēji katru istabu samazinās par aptuveni 1m2. Uzzināsi arī, vai cilvēks, ar kuru taisi remontu, ir radīts tev vai nē, jo reizēm ir radusies vēlme vienam otru noslānīt ar slapju lupatu,” joko Ance.Plānojot remontu, jāapņemas pataupīt naudu. Pašai Ancei ir vairāki, gan nopietni, gan ne tik nopietni ieteikumi: „Neēd tik daudz. Izvēlies vienu pamattoni visam dzīvoklim – ja dzīvoklis ir standarta „mazs-bet-vietas-pietiek-arī-kaķim-kurš-ir-kretīns” ar zemajiem griestiem, tad ņem gaišu krāsu, jo tumša krāsa Tevi nospiedīs, dzīvoklis regulāri būs tumšs, vizuāli šķitīs mazāks un Tu bildēs izskatīsies resns/a. Manā gadījumā dzīvokļa pamattonis ir balts. Koridoram, guļamistabai, viesistabai un virtuvei iztikām ar vienu spaini krāsas. Ja katrai istabai ņemsi savu toni, lai arī šķitīs, ka iztērēti tikai daži eiro vairāk, izšķiedīsi daudz vairāk naudas, jo būs daudz pārpalikumi – mums palika pāri aptuveni 150ml krāsas.”Ance atklāj, ka pašu izvēlēto dizainu pāris iepirkumu grozā prasmīgi savācis „pa lēto”: „Viesistabai (skat. att.) izmantojām veikala „Salons Siena” pārpalikumu un atgriezumu grozu, kur var iegādāties superīgas tapetes par pieejamām cenām. Savam dzīvoklim pirkām vienu, nepilnu rulli.Košā koridora tapete (skat. att.) iegādāta SIA „KRŪZA” veikalā. Pietika ar vienu rulli, maksāja 8 eiro. Lai gan mums bija pieeja lielai daļai PSRS ziedu laiku mēbeļu, ss.lv un Facebook pērk/pārdod sludinājumu lapas ir pilnas ar lētu mēbeļu piedāvājumiem – izmanto to!”Arī mēbelēm, lai ietaupītu naudu, Ance un Reinis izmantojuši vienu krāsu. Taču pārvērtības piedzīvojis teju vai katrs pāra sadzīves nieciņš – mierā nav atstāts pat ledusskapis (skat. att.): „Oriģināli bija pelēks, auksts skapis. Grunts un melna, matēta krāsa, kā arī nokrāsots rokturis dara brīnumus!”Arī divi bāra krēsli (skat. att.) atjaunoti līdzīgā manierē. „Krēsli krāsoti ar to pašu krāsu, kas izmantota ledusskapim. Audums pirkts veikalā „IKEA”, 5m maksāja 25 eiro. Apvilkšana – onkulis Jelgavā par abiem krēsliem paprasīja 5 EUR. Netici vīriešiem pāri 40, kuri saka, ka padomju mēbeles atjaunot nevar!” paskaidro Ance.„Ja plāno izmantot dzīvoklī koka detaļas, visām detaļām lieto vienu beici (koksni pasargājošs pārklājums). Mēs dikti ietaupījāmies, jo dzīvoklī vienu beici izmantojām arī atjaunotajai grīdai. Ja grīdas dēļi tev ir no priedes koka, atceries, ka priede ir mīksts koks – nelakotu to atstāt nevar. Vienreiz nolako, ar smilšpapīru pārej pāri un nolako vēl divas reizes,” pamāca saimniece.Papildus padomi no Ances – apjēgt, ka patiesībā mums nebūt nevajag tik daudz vietas, cik iedomājamies un pašiem darīt lietas, kuras tīri instinktīvi sākumā gribas uzvelt strādniekiem no malas. „Viesistabas centrālā lampa, koridora lampa un vannas istabas spoguļa lampa ir pašu veidota, līdz ar to katrai lampai pašizmaksa ir aptuveni 5 līdz 10 reizes mazāka nekā veikalā. Starp citu, koridora lampas karkass ir izveidots no „Tiger” veikalā nopērkamā augļu trauka,” atklāj Ance.Aptuveni 200 eiro pāris ietaupījis, izlemjot neaplīmēt ar flīzēm vannas istabas sienas – tā vietā lietota grunts, izlīdzinošā špaktele, nobeiguma špaktele, gruntskrāsa un visbeidzot mitruma izturīga krāsa. Izlietne ar interesanto dizainu un tās uzstādīšanai nepieciešamais izmaksājis ap 50 eiro.„Tici savam draugam, kad viņš saka, ka ir jādara tā kā ir jādara! Visdrīzāk ir jādara tā, kā viņš saka nevis tā, kā tu izdomāji! Pajautāju Reinim, kādi viņam ir ieteikumi tiem, kas grib taisīt remontu. Viņš teica, ka visas sarunas par un ap remontu esot jāieraksta...” smej Ance. Nobeigumā viņa novēl neliet gaužas asaras, ja remontdarbu vidū sāk šķist, ka neredz ne gala, ne malas, kā arī skrupulozi plānot turpmākos darbus un veikalā nepirkt pirmo lietu, kas pagadās pa rokai.Ar gala rezultātu Ance ir padalījusies arī sociālajā tīklā Facebook:Smelties idejas kam līdzīgam var, ielūkojoties meitenes Pinterest profilā