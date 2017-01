Mūžībā aizgājusi mākslas zinātniece Gundega Andersone

Andersone dzimusi 1928.gadā 26.jūlijā.Mākslas zinātniece 1951.gadā beigusi Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes Mākslas vēstures nodaļu. Latvijas Mākslinieku savienības biedre viņa ir no 1964.gada.Andersone darbojusies dažādās mākslas jomās. Nozīmīgas bija viņas kā mākslas zinātnieces publikācijas un sastādītie katalogi par latviešu tautas mākslas un lietišķās mākslas nozarēm, kurās varēja just praksē balstītās zināšanas un prasmes, jo bija apguvusi dzintara apstrādi, mākslas aušanu un vēlāk ar dzintara rotaslietām piedalījusies izstādēs.Zinātniece bija lieciniece lietišķās mākslas uzplaukumam, kad gan tautas meistaru, gan profesionālu mākslinieku veidotais un laikmetīgā paradigmā balstītais dizains kļuva ļoti pieprasīts gan sabiedriskos interjeros, gan rotās, tērpos, koka un metāla izstrādājumos. Strādājot Latvijas Mākslas fonda Dekoratīvās mākslas kombinātā "Māksla", viņa radīja dzintara rotas metāla dekoratīvā apdarē un iekārtoja interjerus ar tekstilizstrādājumiem, kā arī veidoja lietišķās mākslas izstāžu ekspozīcijas Vācijā, Francijā, Polijā, Austrijā un citās valstīs.Līdzās darbam un radošajam procesam Andersone lasīja lekcijas Latvijas Mākslas akadēmijā par latviešu tautas mākslu un audumu vēsturi, kā arī aktīvi darbojās Mākslinieku savienībā kā Mākslas zinātnes sekcijas un Tautas mākslas komisijas priekšsēdētāja.Andersones darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā un privātkolekcijās.Atvadīšanās no mākslas zinātnieces Andersones notiks 2017.gada 4.janvārī plkst.11 Rīgas krematorijas Lielajā zālē.Latvijas Mākslinieku savienība izsaka līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem un kolēģiem.