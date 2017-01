Latvijas U-20 izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Vietu augstākajā divīzijā saglabās izlase, kas triumfēs sērijā līdz divām uzvarām, līdz ar to Latvijas hokejistiem jāuzvar nākamie divi mači, lai saglabātu vietu starp planētas spēcīgākajām komandām.Pirmajā pārspēlē vienīgos vārtus Latvijas izlases labā guva aizsargs Maksims Ponomarenko.Tikmēr lielisku sniegumu Latvijas izlases vārtos demonstrēja vārtsargs Mareks Mitens, kurš atvairīja 43 no 45 pretinieku mestajām ripām, tiekot atzīts par labāko spēlētāju valstsvienībā. Savukārt Latvijas izlase pa pretinieku vārtiem meta teju divreiz mazāk - 24 reizes.Mača rezultātu astotajā minūtē atklāja somu uzbrucējs Vili Sārijervi, kurš realizēja vairākumu. Perioda beigās latvieši vēl divas reizes palika mazākumā, bet, lai gan Somijas hokejisti pamatīgi nomētāja vārtsargu Mitenu, savu pārsvaru pretinieki nepalielināja.Otrā perioda piektajā minūtē Ponomarenko izpildīja spēcīgu metienu no zilās līnijas, kas atrada savu ceļu vārtos, panākot 1:1. Turpinājumā perioda vidū latvieši tika pie diviem vairākumiem pēc kārtas, taču pretinieki bija nesalaužami. Tāpat arī Somijas hokejisti nespēja izmantot nopelnīto vairākumu, un rezultāta tablo otrā perioda beigās vēstīja neizšķirtu.Trešajā periodā, tuvojoties trešdaļas vidum, Kristians Vesalainens raidīja otro ripu Mitena sargātajā cietoksnī. Ielaiduši vārtus, latvieši lūkoja atspēlēties un iespieda pretiniekus viņu aizsardzības zonā, taču ar rezultatīviem metieniem šis spiediens nenoslēdzās. Turpinājumā Mitens Latvijas hokejistus glāba no lielākas nonākšanas iedzinējos, taču visi uzbrukumi somu vārtiem bija nesekmīgi. Spēles priekšpēdējā minūtē Mitens tika nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju, bet augļus tas nenesa un tika ciests zaudējums ar 1:2.Nākamā pārspēle par vietu augstākajā divīzijā notiks 3.janvārī, bet, ja būs nepieciešams trešais mačs, tas norisināsies 5.janvārī.Tikmēr ceturtdaļfinālos vispirms Toronto Dānija spēkojas ar Krieviju, bet plkst.22.30 Zviedrija Monreālā duelēsies Slovākiju. Jau otrdienā pēc Latvijas laika plkst.0.30 ASV Toronto eksaminēs Šveici, bet plkst.3 Kanāda Monreālā cīnīsies ar Čehiju. Ceturtdaļfināla mačus varēs vērot kanālā "Viasat Sport Baltic".Latvijas junioru izlase B apakšgrupā četrās spēlēs cieta četrus zaudējumus. Pirmajā mačā tā ar 1:6 atzina ASV vienaudžu pārākumu, savukārt otrajā cīņā ar 1:9 kapitulēja Krievijas U-20 izlasei. Savukārt trešajā duelī ar 2:10 nācās piekāpties mājinieces Kanādas priekšā, bet izšķirošajā spēlē par vietu ceturtdaļfinālā latvieši ar 2:4 piekāpās Slovākijai.Tikmēr somi negaidīti palika pēdējie savā apakšgrupā. Pirmajā mačā Somija ar 1:2 piekāpās Čehijai, bet nākamajā mačā ar 2:3 tika atzīts pārsteidzošās Dānijas pārākums. Turpinājumā somi ar 1:3 piekāpās Zviedrijai, bet apakšgrupu turnīrs tika noslēgts ar uzvaru 2:0 pār Šveici.LETA jau vēstīja, ka Somija pirms spēlēm pret Latviju par vietas saglabāšanu pasaules čempionāta augstākajā divīzijā nomainījusi galveno treneri. 2016.gada pasaules čempionus kopš sezonas sākuma trenēja Juka Rautakorpi, tomēr viņa vadībā somi cieta neveiksmes pirmajās trijās pasaules čempionāta spēlēs, un viņa vietā amatā tika apstiprināts Jusi Ahokass.Zīmīgi, ka pirmo reizi U-20 pasaules čempionāta vēsturē par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā jāspēkojas izlasei, kas iepriekšējā turnīrā izcīnīja zelta medaļas.Latvijas U-20 izlase augstākajā divīzijā spēlē pēc trīs gadu pārtraukuma, pērn uzvarot pirmās divīzijas A grupas čempionātā.Latvijas U-20 hokeja izlase uz Kanādu aizlidoja vien 15 spēlētāju sastāvā, kur tai pievienojās 15 Ziemeļamerikā spēlējošie Latvijas jaunie hokejisti, bet pēc pārbaudes spēlēm septiņi hokejisti tika atsijāti. Izlases kapteinis ir talantīgais aizsargs Kristaps Zīle.Pirms pasaules čempionāta Latvijas U-20 hokeja izlase Kanādā aizvadīja divas pārbaudes spēles, vispirms ar 2:3 zaudējot Dānijas vienaudžiem, bet tad ar 3:2 uzvarot junioru komandu Hoksberi "Hawks", kas spēlē Centrālajā Kanādas Hokeja līgā (CCHL).Pasaules čempionāta augstākajā divīzijā desmit komandas ir sadalītas divās apakšgrupās. Toronto spēlēja ASV, Kanādas, Krievijas, Slovākijas un Latvijas izlases, bet Monreālā spēkiem mērojās Čehijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Šveices juniori. 