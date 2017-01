Projekta idejas īstenošanai paredzēts finansējums no ERAF viena miljona eiro apmērā.20.decembra sēdē valdība apstiprināja projektu iesniedzēju un sadarbības partneru sarakstu, kas varēs pretendēt uz ERAF atbalstu nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai.Konkrētā projekta sadarbības partneri ir Liepājas pašvaldība, SIA "Liepājas Latviešu biedrības nams", Liepājas Sv. Trīsvienības draudze, Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas pašvaldība.Projekta laikā tiks atjaunota katedrāles un torņa fasāde, restaurēti logi un durvis, tiks restaurētas akmens detaļas, novērsti draudi apmeklētāju drošībai, apturēta arhitektūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību bojāeja, notiks torņa pielāgošana publiskiem apmeklējumiem.Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāle ir koncertu norises vieta viens no katedrāles darbības plānā izvirzītajiem mērķiem ir nodrošināt regulāru koncertu norisi. Apmeklētājiem nodrošinās drošas ekskursijas katedrālē un tornī - katedrāle ir nozīmīgs tūrisma apskates objekts, viens no mērķiem ir nodrošināt objekta maksimālu atvērtību.Mainīgo izstāžu izvietošana katedrālē ir viens no katedrāles jaunradītajiem pakalpojumiem, kas papildus piesaistīs apmeklētājus.