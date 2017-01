Mareks Mitens: "Tā ir tikai viena spēle, uzvarēsim somus atlikušajās divās"

Latvijas U-20 hokeja izlase pirmdien pasaules čempionāta pirmajā pārspēlē par vietu augstākajā divīzijā junioriem ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) piekāpās Somijas vienaudžiem.Lielisku sniegumu Latvijas izlases vārtos demonstrēja vārtsargs Mitens, kurš atvairīja 43 no 45 pretinieku mestajām ripām."Jūtamies pārliecināti par sevi. Tā ir tikai viena spēle. Tam nav nozīmes, jo vēl divas spēles priekšā. Mēs viņus pieveiksim nākamajā divās spēlēs. Tas arī viss," turnīra rīkotāji citē Mitenu.Zīmīgi, ka pirmo reizi U-20 pasaules čempionāta vēsturē par vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā jāspēkojas izlasei, kas iepriekšējā turnīrā izcīnīja zelta medaļas."Viņi bija čempioni pērn, nevis šogad. Līdz ar to mums jāspēlē tādā pašā līmenī, kā viņiem," uzsvēra Mitens.Vietu augstākajā divīzijā saglabās izlase, kas triumfēs sērijā līdz divām uzvarām, līdz ar to Latvijas hokejistiem jāuzvar nākamie divi mači."Saglabāt vietu augstākajā divīzijā ir mūsu misija. Ja mēs izslēgsim Somiju, tā būs liela uzvara, jo pieveiksim pērnā gada čempionus. Tas būs nozīmīgs ieguldījums nākamā gada izlasei," teica aizsargs Toms Zeile.Tikmēr somu kapteinis Olle Joulevi izceļ latviešu spēli aizsardzībā."Nav viegli, ja pēc 40 izpildītiem metieniem ir tikai viens vārtu guvums. Viņi bija pārliecinātāki un vārtsargs spēlēja lieliski. Tomēr labi, ka nodarījām darbiņu līdz galam. Zinājām, ka pretiniekiem būs laba aizsardzība. Viņi ļoti labi nospēlēja viduszonā," teica Joulevi.Nākamā pārspēle par vietu augstākajā divīzijā notiks 3.janvārī, bet, ja būs nepieciešams trešais mačs, tas norisināsies 5.janvārī.Latvijas U-20 izlase augstākajā divīzijā spēlē pēc trīs gadu pārtraukuma, pērn uzvarot pirmās divīzijas A grupas čempionātā.LETA/Foto: AP/Scanpix/LETA