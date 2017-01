Krievijas U-20 hokejisti 1/4 atstāj "sausā" sensacionālos dāņus

Ar diviem gūtiem vārtiem Krievijas izlasē izcēlās viens no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) komandas Ufas "Salavat Julajev" rezultatīvākajiem spēlētājiem Kirils Kaprizovs.Tikmēr Magņitogorskas "Metallurg" vārtsargs Iļja Samsonovs Krievijas izlases vārtos atvairīja visas 14 dāņu mestās ripas.Mača rezultātu spēles devītajā minūtē atklāja Aleksandrs Poluņins, kurš precīzi meta no laukuma vidus. Savukārt 11 sekundes pirms pirmā perioda beigām Kaprizovs realizēja vairākumu, panākot 2:0.Otrajā trešdaļā komandas palika uz nullītes, bet trešā perioda astotajā minūtē Pāvels Karnauhovs pēc pretuzbrukuma tika pie atlēkušās ripas, raidot to vārtos. Punktu Krievijas izlases uzvarai pielika Kaprizovs, kurš bija precīzs četrarpus minūtes pirms pamatlaika beigām.Čempionāta pirmajā posmā Krievijas juniori ieņēma trešo vietu B apakšgrupā, bet dāņi negaidīti izcīnīja otro vietu A apakšgrupā.Pusfinālā Krievija spēkosies ar ASV un Šveices ceturtdaļfināla uzvarētāju.Vēl ceturtdaļfinālā Zviedrija šovakar Monreālā duelējas ar Slovākiju. Jau otrdienā pēc Latvijas laika plkst.0.30 ASV Toronto eksaminēs Šveici, bet plkst.3 Kanāda Monreālā cīnīsies ar Čehiju. Ceturtdaļfināla mačus varēs vērot kanālā "Viasat Sport Baltic".Latvijas U-20 hokeja izlase pirmdien pasaules čempionāta pirmajā pārspēlē par vietu augstākajā divīzijā ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) piekāpās Somijas vienaudžiem.Vietu augstākajā divīzijā saglabās izlase, kas triumfēs sērijā līdz divām uzvarām, līdz ar to Latvijas hokejistiem jāuzvar nākamie divi mači, lai saglabātu vietu starp planētas spēcīgākajām komandām.Pirmajā pārspēlē vienīgos vārtus Latvijas izlases labā guva aizsargs Maksims Ponomarenko.Tikmēr lielisku sniegumu Latvijas izlases vārtos demonstrēja vārtsargs Mareks Mitens, kurš atvairīja 43 no 45 pretinieku mestajām ripām, tiekot atzīts par labāko spēlētāju valstsvienībā. Savukārt Latvijas izlase pa pretinieku vārtiem meta teju divreiz mazāk - 24 reizes.Nākamā pārspēle par vietu augstākajā divīzijā notiks 3.janvārī, bet, ja būs nepieciešams trešais mačs, tas norisināsies 5.janvārī.