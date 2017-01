Spītējot lietainajam laikam, "Blues" Ziemas klasikā apspēlē "Blackhawks". FOTO

"Blues" tradicionālajā "Winter Classic" spēlē uzvar "Blackhawks"









































































































53 attēli

Kā vēsta NHL, "Winter Classic" mačs bija izpārdots un klātienē to vēroja 46 556 skatītāji. Šī gada "Ziemas klasika" norisinājās "Busch" stadionā, kur mājvieta ir Amerikāņu beisbola augstākās līgas (MLB) komandai Sentluisas "Cardinals".Uzvarētājiem ar diviem gūtiem vārtiem atzīmējās Vladimirs Tarasenko.Mača rezultātu jau spēles otrajā minūtē atklāja Čikāgas komandas aizsargs Mihals Kempnijs, kura no zilās līnijas mestā ripa pēc rikošeta atrada ceļu vārtos. Savukārt otrā perioda astotajā minūtē "Blus" uzbrucējs Patriks Berglunds vārtu priekšā tika pie atlēkušās ripas, raidot to vārtos un panākot izlīdzinājumu. Trešās trešdaļas astotajā minūtē Sentluisas hokejistiem izdevās izsildot trijatā pret vienu "Blackhawks" aizsargu, pretuzbrukumu ar precīzu metienu vārtos noslēdzot Tarasenko.Nepilnas divas minūtes vēlāk Tarasenko pēc precīzas saspēles pretinieku aizsardzības zonā panāca jau 3:1. Tuvojoties pamatlaika beigām, Čikāgas vienība nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un spēles priekšpēdējā minūtē Aleksandrs Stīns raidīja ripu tukšos vārtos, pieliekot punktu "Blues" uzvarai."Blues" šī bija pirmā "Winter Classic" spēle, kamēr "Blackhawks" tajā piedalījās jau trešo reizi."Blues" klubs šogad svinēs savu 50.gadskārtu, turklāt arī pašam NHL čempionātam aprit simtgade."Winter Classic" mačs zem klajas debess tiek aizvadīts kopš 2008.gada. Pērn Vašingtonas beisbola laukumā vietējā "Capitals" ar 3:2 uzvarēja "Blackhawks"."Blackhawks" ar 51 punktu 40 spēlēs atrodas Rietumu konferences līderpozīcijā, kamēr "Blues" ar 45 punktiem 38 cīņās ir piektā.