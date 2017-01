Varēja beigties nelāgi: Edīte brīdina cilvēkus par fosforu jūras krastā. FOTO

Edīte, kuras ieraksts sociālajos tīklos guva plašu ievērību, feisbukā aicina cilvēkus uzmanīties, jo Baltijas krastā, Nīcā, izskalots fosfors. "Mūs paglāba cimdi," stāsta sieviete.Izskalotie fosfora gabaliņi, kas ir bīstams padomju laika mantojums, nereti rada apdegumus cilvēkiem, kuri nodomā, ka atraduši dzintaru, bet tas pēkšņi uzliesmo.Fosfora gabaliņi vizuāli līdzinās dzintaram, bet atšķirībā no īstā viltus dzintars ir blāvāks un drupenāks, turklāt tas, nožuvis, tūlīt uzliesmo.Baltais fosfors parasti uzliesmo, kad to nedaudz paberzē vai arī tas siltumā ātri žūst. Pirmoreiz fosfora gabaliņi Kurzemes pludmalē parādījušies pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās, kad Rucavas pagasta teritorijā jūrā pie Papes padomju militāristi saspridzināja fosfora bumbas, un apkārtējā vidē – jūrā un smiltīs – nokļuvušas aptuveni trīs tonnas fosfora. Ar dienvidu straumēm no Papes piekrastes fosfora gabali tiek aiznesti līdz Liepājai, un nav iespējams prognozēt, kurā brīdī tie tiks izskaloti krastā.