Polijas ārlietu ministrs nodēvē Tusku par "ļaunuma un muļķības ikonu"

Vaščikovskis ar šādiem izteikumiem nāca klajā intervijā radio RMF FM, atbildot uz Tuska novēlējumu tviterī poļu tautai Jaunajā gadā.

Tusks, kurš no 2007.gada līdz 2014.gadam bija Polijas premjerministrs, novēlēja tautai "tēvzemi, brīvu no ļaunuma un muļķības".



"Es vēlētos, kaut viņš turētos pa labu gabalu no Polijas," paziņoja Vaščikovskis, piebilstot, ka Tusks pats ir "ļaunuma un muļķības ikona".

Vaščikovskis arī paziņoja, ka Tusks, būdams Eiropadomes prezidenta amatā, vēl nekādā veidā nav palīdzējis Polijai.

Vaščikovskis pauda bažas par Polijas tēlu pasaulē un sacīja, ka vēlas Polijai normālu demokrātiju.

Viņš norādīja, ka Krievija cīnās par "suverēnu demokrātiju" un Rietumi par "liberālu demokrātiju", bet viņš vēlas, lai Polija būtu "demokrātija bez īpašības vārdiem".

"Mēs gribētu normālu demokrātiju, lai tad, kad kāds uzvar vēlēšanās, viņiem ir tiesības valdīt, izpildīt savu plānu un programmu," sacīja Vaščikovskis.

Viņš sacīja, ka vēlētos, lai Polija tiktu uztverta kā stabila valsts.

Polijas valdošās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) līderis Jaroslavs Kačinskis pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Polijas valdība neatbalstīs Tusku uz otro termiņu Eiropadomes prezidenta amatā.

Kačinskis piebilda, ka, spriežot pēc viņa rīcībā esošās informācijas, Tuskam varot draudēt kriminālapsūdzības saistībā ar 2010.gadā notikušo aviokatastrofu Smoļenskā. Avārijā dzīvību zaudēja toreizējais Polijas prezidents Lehs Kačiņskis un 95 citi cilvēki.