Porziņģis nav sajūsmā par runām, ka viņa spēles laiks varētu tikt samazināts

Porziņģis Ahileja cīpslas savainojuma dēļ pirmdien izlaida otro NBA čempionāta spēli pēc kārtas, bet viņa pārstāvētā "Knicks" ar 103:115 (32:33, 27:34, 21:25, 23:23) atzina Orlando "Magic" vienības pārākumu, piedzīvojot jau piekto neveiksmi pēc kārtas."Situācija uzlabojas, Ahileja cīpsla nedaudz sāp. "Knicks" vēlas, lai es būtu gatavs par visiem 100%, kad atgriežos laukumā. Pret "Magic" ļoti vēlējos spēlēt, jo tas mums bija ļoti svarīgs mačs. Tomēr palikšana malā bija labākais lēmums," laikraksts "The New York Post" citē Porziņģa teikto.Latvietis gan nezina iemeslu, kāpēc viņam attīstījušās sāpes Ahileja cīpslā."Tas nebija nekas traks, tomēr sāpes kļuva arvien lielākas un lielākas. Spēlēju pārāk daudz, tāpēc bija nepieciešama atpūta," pauda Porziņģis, kurš šosezon vidēji laukumā pavada teju 35 minūtes.Tiesa, Porziņģis nav pārāk sajūsmināts par pieņēmumu, ka viņa spēles laiku vajadzētu samazināt, lai izvairītos no lielāka traumu riska."Man tas nepatīk. Vēlos spēlēt, cik vien daudz varu. Tomēr ir svarīgi, lai katrā mačā spēlējam ar enerģiju un intensitāti. Ja tas nozīmē lielāku rezervistu soliņa iesaistīšanos un līderu atpūtināšanu, tad tā arī jādara. Taču tas ir trenera kompetencē," norādīja Porziņģis.Tikmēr "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks pirms spēles pret "Magic" izteicās, ka tuvāko pāris dienu laikā Porziņģa problēmas ar Ahileja cīpslu, visticamākais, būs beigušās."Porziņģim līdzīgas problēmas bijušas jau iepriekš, taču parasti tās bijušas uz īsu brīdi. Iespējams, ka ir nepieciešamas vēl viena vai divas dienas," pauda Hornačeks.Savukārt pēc spēles pret "Magic" Hornačeks norādīja uz "Knicks" komandas neveiksmīgo spēli aizsardzībā."Kādam ir jāsāk spēlēt aizsardzībā. Pretinieki jau ar spēles sākumu trāpīja vairākus tālmetienus. Līdz ar to viņi sajuta, ka var uzvarēt šo izbraukuma maču. Mums uzbrukumā veicās gana labi, taču pretinieki atbildēja ar to pašu. "Magic" vidēji spēlē gūst 98 punktus, taču mums nepietika cīņasspara, lai neļautu viņiem izpildīt metienus," pauda treneris."Puiši cīnās, taču vienkārši neesam aizsardzībā pietiekami labi. Turklāt brīžiem Orlando komanda mums bumbu vienkārši atņēma. Tas ir cīņasspars. Mums ir jāanalizē šis mačs un jāizgudro citādāki veidi, kā tikt galā ar aizsardzību," uzsvēra speciālists."Knicks" pēdējos desmit mačos ir uzvarējusi tikai divas reizes un Austrumu konferencē ir izkritusi no labāko astotnieka, ar 16 uzvarām 34 mačos tagad ieņemot desmito pozīciju. Tikmēr "Magic" tagad arī ir 16 uzvaras, taču 36 spēlēs, kas tai dod 12.vietu Austrumu konferencē.Šosezon Porziņģis vidēji mačā laukumā pavadījis 34,8 minūtes, kamēr pērn savā debijas sezonas viņš spēlēja aptuveni 28 minūtes cīņā.Liepājnieks vidēji spēlē šosezon guvis 20,1 punktu, izcīnījis 7,9 atlēkušās bumbas un bloķējis 1,9 metienus spēlē.Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs trešdien mājās pret Milvoki "Bucks" komandu.