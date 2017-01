Nekad nenoticēsi, kā šis pievilcīgais muskuļu kalns tika izģērbts. VIDEO

Spēle bija ļoti aizraujoša un uzvarētājs tika noskaidrots vien pēcspēles metienos, kuros pārāki bija "Ducks" hokejisti, kuru rindās ar trim precīziem metieniem pamatlaikā izcēlās Raiens Keslers, bet uzvaras "bullītis" Korijam Perijam. Tomēr pašu hokeja spēli aizēnoja kāds atgadījums jau mača pirmajā trešdaļā, kad kārtējo reizi abu karjerās dūrēs nolēma izvicināt divi kanādiešu hokejisti - "Flyers" kapteiņa palīgs Veins Simonds un viens no Anaheimas kluba aizsardzības balstiem pieredzējušais Kevins Bīksa. Kautiņš nebūt nebija asiņains vai kādam no sakarsušajiem hokejistiem īpaši sāpīgs, tomēr Bīksam izdevās sagādāt patīkamus mirkļus daudzām atnākušajām dāmām, jo viņš dūru vicināšanās laikā pilnībā izģērba sava oponenta ķermeņa augšdaļu.Abiem hokejistiem ir īpašas attiecības vēl no laikiem, kad Bīksa spēlēja Vankūveras "Canucks" sastāvā.Abi hokejisti pa reizei ir pasaules čempionātos arī pārstāvējuši Kanādas valstsvienību, bet Veins Simonds savulaik ir kļuvis arī par U-20 pasaules čempionu. Tiesa, abiem nacionālajā izlasē bija visai atšķirīgas lomas, ja Bīksa 2014. gadā bija Kanādas valstsvienības kapteinis, bet nespēja komandu aizvest tālāk par ceturtdaļfinālu, tad viens no potenciālajiem līderiem Simonds gadu iepriekš aizvadīja ļoti neveiksmīgas meistarsacīkstes un astoņos mačos guva tikai vienus vārtus, bet kanādieši ar Stīvenu Stemkosu priekšgalā arī izstājās jau ceturtdaļfinālā.