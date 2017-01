Aukstākā laikā Rīgas patversmes darbosies visu diennakti

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Darba dienās darba laikā lūgums informētpoliciju pa tālrunivai pa ārkārtas situāciju tālruni, vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa tālruni. Palīdzība cilvēkiem bez pajumtes ir viena zvana attālumā, nebūsim vienaldzīgi!Rīgā darbojas septiņas naktspatversmes, kuras līdzfinansē Rīgas dome. Tajās nodrošinātas 714 vietas, bet nepieciešamības gadījumā vietu skaitu var palielināt līdz 933. Patlaban visas naktspatversmes strādā no plkst.17 līdz 9, bet naktspatversmes darbosies visu diennakti, ja nakts gaisa tº būs zemāka par -10 ºC vai ja āra gaisa temperatūra zemāka par 0 ºC un vēja ātrums lielāks par 10 m/s.Naktspatversmes vīriešiem un sievietēm:• SIA „V.E.L.G.” naktspatversme (Kurzemes rajonā, Bolderājā, Esplanādes ielā 1);• Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” naktspatversme (Latgales priekšpilsētā Gaiziņa ielā 7). Cilvēkus alkohola reibumā uzņem visu diennakti!Naktspatversmes sievietēm:• Rīgas patversmes sieviešu nodaļa (Pārdaugavā Eiženijas ielā 1);• Biedrības „PINS” naktspatversme (Ziemeļu rajonā Aptiekas ielā 1, korpuss 5).Naktspatversmes vīriešiem:• Rīgas patversmes vīriešu nodaļa (Latgales priekšpilsētā Maskavas ielā 208);• Naktspatversme „Zilais Krusts” (Latgales priekšpilsētā Mazjumpravas ielā 8). Patversmes pakalpojumu var saņemt vīrieši (10 vietas) ar kustību traucējumiem (pārvietojas riteņkrēslā);• SIA „V.E.L.G.” nakts patversme (Zemgales priekšpilsētā Kartupeļu ielā 8).Decembrī vidēji dienā visās naktspatversmēs kopā uzturējās 720 cilvēki, kas salīdzinot ar pērnā gada decembri ir par 12,7% vairāk, kad naktspatversmes pakalpojumus izmantoja 639 cilvēki. Visvairāk -746 cilvēki - naktspatversmēs uzturējās 28. decembrī, bet pēdējā gada dienā 697 cilvēki.Līdz diviem mēnešiem gadā persona naktspatversmēs var uzturēties bez maksas. Ja persona nakts patversmē uzturas ilgāk par diviem mēnešiem un tai nav noteikts trūcīgās personas statuss, persona veic daļēju maksu (līdzdalības maksājumu) par naktspatversmes pakalpojumu 0.64 eiro dienā. Rīgas patversmes nodrošina: gultasvietu; vakariņas, sanitāri higiēniskos pakalpojumus; personisko mantu dezinfekciju, glabāšanu; medicīnisko palīdzību; personas drošību; sociālā darbinieka konsultācijas katru darba dienu.Decembrī Rīgas patversmes Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem Katoļu ielā 57 vidēji dienā pakalpojumus saņēma 157 cilvēki. Dienas centrs bezpajumtniekiem strādā katru dienu arī svētku laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00. Dienas centrs ir pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Dienas centrā darbojas noliktavas-humānās palīdzības punkts. Ar Rīgas Centrālās bibliotēkas atbalstu darbojas grāmatu izsniegšanas punkts, kā arī ir nodrošināta interneta pieeja.Rīgas pašvaldība līdzfinansē zupas virtuves pakalpojumus līdz 650 porcijām dienā piecas reizes nedēļā, četrās vietās Rīgā, ēdienu var baudīt uz vietas, vai ņemt līdzi savos traukos, ēdienu var saņemt neuzrādot dokumentus:• Āgenskalna tirgus rajonā skvērā starp Mazo Nometņu ielu un Zeļļu ielu, strādā darba dienās no plkst. 12.00-13.00.• Kr. Barona iela 56, strādā katru dienu, izņemot svētdienas no plkst.9.00-11.00.• Kr. Barona iela 126, strādā katru dienu no plkst. 12.00-13.00.• Laktas iela 8 k.1, strādā darba dienās no plkst. 9.00-11.00.Rīgas domes Labklājības departaments arī aicina izmantot ēdināšanas pakalpojumu mazaizsargāto personu grupām! Decembrī vidēji dienā sešās ēdiena izdales vietās kopā izdalīja aptuveni 1724 porcijas. Rīgā ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto personu grupām tiek sniegts sešās vietās Rīgā:• Daugavpils ielā 41,• Zaļenieku ielā 40,• Slokas ielā 33,• Brīvības gatvē 399 (pirmajā stāvā),• Tvaika ielā 54/3• Stūrmaņa ielā 25 (pirmajā stāvā).Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot personalizēto elektronisko viedkarti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa:•par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;•par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam;•par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.Siltā ēdiena izsniegšanas vietas darba dienās darbojas no plkst. 10.00 – 16.00 un brīvdienās no plkst. 10.00 – 15.00. Ēdienu var baudīt uz vietas, vai ņemt līdzi savos traukos.Aicinām līdzcilvēkus aukstajā laikā nelietot alkoholu un apreibinošas vielas, kā arī novērtēt zemās gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka fizisko stāvokli, un ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Cilvēkus, kas palikuši bez pajumtes, lūdzam izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs.Rīdzinieki aicināti ziedot siltos apģērbus, cimdus, apavus, siltas zeķes, segas, kas būtu labā stāvoklī, kuras var nodot Rīgas patversmē - Maskavas iela 208, Eiženijas ielā 1 un Katoļu ielā 57 to darba laikā.