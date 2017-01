Ne pārāk ģimeniska komēdija par ļoti ģimeniskām lietām - "Kāpēc viņš?"

Filmas režisors un viens no scenāristiem ir Džons Hamburgs, kura kontā ir tādas iemīļotas komēdijas kā „Es tevi mīlu, vecīt”, „Iepazīsties, mani vecāki”, „Iepazīsties, Fakeri” un „Pollija ir klāt”. „Kāpēc viņš?” jaunā, smieklīgā gaismā parāda to saspringto un mokošo mirkli, kad mīļotais ir jāiepazīstina ar vecākiem. Galvenajā lomā ir „Oskara” balvai izvirzītais Braiens Krenstons, kurš radījis apvērsumu televīzijā ar savu leģendāro Voltera Vaita atveidojumu „AMC” godalgotajā seriālā „Pārkāpt robežu”. Pateicoties viņam un Džeimsam Franko, kurš arī nominēts „Oskaram” par aizraujošo tēlojumu biogrāfiskajā drāmā „127 stundas”, kā arī citiem izciliem aktieriem un aktrisēm, filma „Kāpēc viņš?” šķiet vēl jo smieklīgāka, tāpēc ka humors atklājas patiesu emociju mirkļos un dzīves situācijās, kas ir pazīstamas ikvienam.Šķiet, ka Nedam Flemingam (Braiens Krenstons) ir viss, ko vien var vēlēties. Viņam Grandrepidsā, Mičiganas štatā, pieder vidēji liels tipogrāfijas uzņēmums. Viņš ir labsirdīgs un sabiedrisks; viņu dievina gan darbinieki, gan draugi, gan ģimenes locekļi – sieva Barba (Megana Malelija), meita Stefānija (Zoija Doiča) un dēls Skotijs (Grifins Glaks). Diemžēl tieši 55. dzimšanas dienā Neda dzīve kļūst sarežģīta, jo ballītei attālināti piebiedrojas Stefānija, lai ar interneta starpniecību apsveiktu tēti no Stenfordas kopmītņu istabiņas. Flemingi un viesi ir šokā, negaidīti ieraugot ekrānā kailu puisi – vai vismaz daļu no viņa. Satriekts, ka Stefānija gluži neraksturīgi no viņa slēpusi kaut ko tik svarīgu, Neds negribīgi piekrīt kopā ar ģimeni doties uz Kaliforniju, lai tur pavadītu brīvdienas un iepazītos ar meitas pirmo puisi.Neds domā, ka ieraudzīs bālu studentiņu, taču atklāj, ka patiesībā Lērds ir tetovēts un nekautrīgs Silīcija ielejas tehnikas magnāts – krasi atšķirīgs no viņa paša. It viss Lērda pasaulē – gan neapdomīgā, nepieklājīgā trakulība, gan „viedā māja”, gan dzīve bez papīriem un avīzēm – ir pretmets Neda pragmatiskajai, paredzamajai ikdienai. Par spīti Lērda centieniem panākt, lai Flemingi viņa Palo Alto mājā justos ērti, Nedam klājas ļoti grūti. Drīz vien viņš ir gatavs darīt visu iespējamo, lai tiktu vaļā no vīrieša, kuru uzskata par savu sāncensi. Situācija kļūst vēl nepanesamāka, kad atklājas, ka Lērds gatavojas bildināt Stefāniju.Filma „Kāpēc viņš?” kinoteātros no 6. janvāra.