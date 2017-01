Dziedātāja Sia šķiras no vīra

Dziedātāja Sia ar vīru Ēriku Langu





























15 attēli

Sia nopērk Robina Tika tēvam piederējušo māju































16 attēli

Dziedātājas Sia māja Losfelisas kvartālā Losandželosā









































21 attēli

Austrāliešu dziedātāja Sia šķiršanās prasību esot iesniegusi jau 20. decembrī, kā šķiršanās iemeslu minot „nesamierināmas atšķirības”. „Pēc ilgām pārdomām un dvēseles iztirzāšanas esam pieņēmuši lēmumu šķirties kā pārim,” teikts oficiālajā paziņojumā. „Taču mēs esam nolēmuši palikt draugi. Turpmāku komentāru nesekos.”Sia, pilnajā vārdā Sia Keita Izobella Fērlere, un dokumentālā kino režisors Ēriks Anderss Langs bija precējušies divus gadus un šajā laulībā nav dzimuši bērni. Pāris salaulājās 2014. gadā augustā pēc divus mēnešus ilga visnotaļ vētraina saderināšanās perioda. Kāzas viņi nosvinēja Siai piederošajā mājā Palmspringsā. Par kāzu fotogrāfu pāris bija nolīdzis slavenību fotogrāfu Teriju Ričardsonu.Pāris pēdējo reizi kopā nofotografēts aizvadītā gada februārī, kad apmeklēja „Grammy” balvu vakara ieskaņas ballīti.Dziedātāja, kura iecienījusi slēpt seju aiz milzu parūkām un cepurēm, apstiprināja to, ka ir apprecējusies vien astoņus mēnešus pēc kāzām. Visas neilgās kopdzīves laikā mūziķe izvairījusies publiski runāt par attiecībām, sargājot to privātumu.Kādā no intervijām Sia reiz tikai atklājusi, ka viņas vīrs Ēriks ar dziedātājas vecākiem Austrālijā iepazinies vien pusgadu pēc kāzām. „Viņi tūlīt pat viens otram iepatikās. Tas bija fantastiski,” tolaik jūsmoja Sia.