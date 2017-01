2012.gada februāra sākumā nofilmētajos kadros redzams rezultāts tam, kas notiek kad gaiss ir krietni dzestrāks par jūras ūdeni. Somijas līcī nofilmētās parādības laikā gaisa temperatūra pazeminājās līdz -16 grādiem, kamēr ūdens tā virspusē bija +3 grādu silts.Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā portālam Kasjauns.lv paskaidroja, ka, visticamāk, nekādus grandiozus skatus jūra ceturtdien iedzīvotājiem nenodrošinās - būs migla, zemi mākoņi un, iespējams, neliela snigšana.Sinoptiķi saka - ja cilvēki ļoti vēlas doties un skatīties šo procesu, jāņem vērā fakts, ka pūtīs ziemeļaustrumu, austrumu vēji, līdz ar to Vidzemes piekrastē, piemēram, Saulkrastos vai Salacgrīvā varēs redzēt zemos mākoņus virs jūras un miglaino apkārtni.Centrā norāda, ka visjaukākais laiks ceturtdien gan būs Latgales pusē, kur gaiss būs dzestrāks, taču uzspīdēs saule.Jau rakstījām, ka ceturtdien par Rīgas līci un pārējo Baltijas jūru plūdīs tik auksts gaiss, ka notiks spēcīga ūdens tvaikošana jeb "vārīšanās".Sagaidāms, ka gaisa temperatūra mākoņu augstumā virs Rīgas līča noslīdēs līdz -22 grādiem jeb aptuveni 25 grādus zemāk par ūdens temperatūru. Līdz ar to no jūras, kā arī citām neaizsalušām ūdenstilpēm celsies garaiņi. Šo procesu veicinās arī spēcīgā vēja radītie viļņi.Tik aukstas gaisa masas Latviju sasniedz reti, dažās ziemās tas nenotiek ne reizi.Arktiskais gaiss ieplūdīs ar ziemeļu, ziemeļaustrumu vēju, tādējādi sniega mākoņi, kas veidosies no jūras tvaikiem, ceturtdien virzīsies pār Latvijas rietumu daļu - Kurzemi, Zemgales rietumiem un Jūrmalu.Gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu valsts austrumos pazemināsies līdz -15..-18 grādiem, Rietumlatvijā - līdz -7..-12 grādiem. Dienā gaisa temperatūra tikpat kā nepaaugstināsies, un brāzmainais vējš aukstumu padarīs īpaši nepatīkamu.